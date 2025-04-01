Сибіга розповів главі МЗС Литви про принципові позиції України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 1 квітня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна ніколи не визнає окуповані Росією українські території. Крім того, він окреслив й іншій принципові позиції України.

Про це він сказав під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ Литви у вівторок, 1 квітня.

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Сьогодні, 1 квітня, у Києві відбулася спільна пресконференція глави МЗС України Андрія Сибіги та міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса. Під час заходу Сибіга поінформував колегу про підсумки переговорів зі США в Саудівській Аравії та підкреслив принципові позиції України.

Сибіга наголосив, що членство України в ЄС і НАТО — це не лише найкраща гарантія безпеки для нашої держави, а і гарантія збереження об’єднаної, вільної Європи.

Очільник МЗС зазначив, що Україна ніколи не визнає вкрадені Росією українські території.

"Я поінформував про підсумки переговорів в Саудівській Аравії та підкреслив наші принципові позиції: Ми ніколи не визнаємо жодні вкрадені Росією території; не погодимося на жодні обмеження нашої армії; не дозволимо нікому блокувати наш вибір союзників в Альянсі", — сказав Сибіга.

Крім того, він запевнив литовського колегу, що залишається відданим принципу: "нічого про Україну — без України та нічого про Європу — без Європи".

"Українська армія має ставати сильнішою. Є відомий вислів: "Чим більше ми вбиваємо під час миру, тим менше крові проливаємо під час війни" — ці слова сьогодні, як ніколи актуальні", — сказав глава дипломатичного відомства України.

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