Естонія, Литва та Латвія побоюються загрози від Росії після перемир’я в Україні

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Естонія, Латвія та Литва побоюються загрози для їхніх країн з боку Росії після перемирʼя в Україні. Там вважають, що окупанти можуть перекинути війська на північно-східний фланг НАТО.

Про це повідомляє Financial Times у неділю, 30 березня.

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Країни стурбовані, що Росія може не зупинитися в Україні, коли адміністрація лідера Сполучених Штатів Америки виступить посередником у припиненні вогню в Україні. Там наголошують, що Москва вже розробила плани щодо збільшення військового виробництва та додаткових військ уздовж їхніх кордонів.

"Ми всі розуміємо, що, коли війна в Україні буде зупинена, Росія дуже швидко перерозподілить свої сили. Це означає, що рівень загрози також швидко значно зросте", — заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

З ним також погодилась глава Міноборони Литви Довіле Шакалієне. Вона каже, що Росія не зупиниться, а скористається часом після припинення вогню в Україні, аби прискорити нарощування військового потенціалу.

"У них уже є величезна, навчена бойовим діям армія, яка стане ще більшою", — зауважила вона.

Видання пише, що припинення бойових дій надасть Росії можливість реалізувати свої плани на 2022 рік, включаючи формування 1,5-мільйонної армії та створення нового армійського корпусу на півночі, що призведе до подвоєння кількості військ поблизу Фінляндії та Балтійських країн.

Певкур вважає, що передислокованими можуть бути 300 тисяч окупантів.

"Ці люди не повернуться в різні регіони Росії, щоб збирати кукурудзу або робити щось іще, тому що зарплата, яку вони отримують в армії, у 5-10 разів більша від тієї, яку вони могли б отримувати у своєму рідному місті", — сказав він.

Навчання "Захід" у Росії та Білорусі

Країни Балтії висловлюють особливу стурбованість щодо великих військових навчань "Захід", що відбудуться восени поблизу їхніх кордонів у Росії та Білорусі.

Вони проводяться раз на чотири роки та імітують конфлікт із країнами НАТО. До навчань залучають десятки тисяч військових, танків, літаків і артилерії.

Певкур та Шакалієне попередили про небезпеку передислокації будь-яких військ НАТО з їхніх країн для створення європейських "сил безпеки" для направлення в Україну як засіб стримування Росії.

"Ми не можемо ставити під загрозу безпеку східного флангу НАТО. Ми не можемо потрапити в пастку, що наші сили якимось чином були закріплені в Україні. Тоді ми матимемо ризики на нашому кордоні", — заявив Певкур.

Також Польща та Румунія заявили, що не можуть взяти на себе зобов'язання щодо розміщення військ в Україні, якщо це загрожуватиме їхній власній безпеці.

"Естонія також заперечує проти планів Великої Британії передислокувати в Україну британські війська, призначені для оборони країн Балтії", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що наразі Україна активно працює над створенням миротворчого контингенту. За його словами, він може зʼявитися на землі, в небі та на морі.

А президент Володимир Зеленський зауважив, що є країни, які активно підтримують розміщення іноземного контингенту в Україні, а є ті, хто проти.