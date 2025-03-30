Эстония, Литва и Латвия опасаются угрозы от России после перемирия в Украине

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Эстония, Латвия и Литва опасаются угрозы для их стран со стороны России после перемирия в Украине. Там считают, что оккупанты могут перебросить войска на северо-восточный фланг НАТО.

Об этом сообщает Financial Times в воскресенье, 30 марта.

Читайте также:

Угроза от РФ для стран Балтии

Страны обеспокоены, что Россия может не остановиться в Украине, когда администрация лидера Соединенных Штатов Америки выступит посредником в прекращении огня в Украине. Там отмечают, что Москва уже разработала планы по увеличению военного производства и дополнительных войск вдоль их границ.

"Мы все понимаем, что, когда война в Украине будет остановлена, Россия очень быстро перераспределит свои силы. Это означает, что уровень угрозы также быстро значительно возрастет", — заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

С ним также согласилась глава Минобороны Литвы Довиле Шакалиене. Она говорит, что Россия не остановится, а воспользуется временем после прекращения огня в Украине, чтобы ускорить наращивание военного потенциала.

"У них уже есть огромная, обученная боевым действиям армия, которая станет еще больше", — отметила она.

Издание пишет, что прекращение боевых действий предоставит России возможность реализовать свои планы на 2022 год, включая формирование 1,5-миллионной армии и создание нового армейского корпуса на севере, что приведет к удвоению количества войск вблизи Финляндии и Балтийских стран.

Певкур считает, что передислоцированными могут быть 300 тысяч оккупантов.

"Эти люди не вернутся в разные регионы России, чтобы собирать кукурузу или делать что-то еще, потому что зарплата, которую они получают в армии, в 5-10 раз больше той, которую они могли бы получать в своем родном городе", — сказал он.

Учения "Запад" в России и Беларуси

Страны Балтии выражают особую обеспокоенность относительно крупных военных учений "Запад", которые состоятся осенью вблизи их границ в России и Беларуси.

Они проводятся раз в четыре года и имитируют конфликт со странами НАТО. К учениям привлекают десятки тысяч военных, танков, самолетов и артиллерии.

Певкур и Шакалиене предупредили об опасности передислокации любых войск НАТО из их стран для создания европейских "сил безопасности" для направления в Украину как средство сдерживания России.

"Мы не можем ставить под угрозу безопасность восточного фланга НАТО. Мы не можем попасть в ловушку, что наши силы каким-то образом были закреплены в Украине. Тогда мы будем иметь риски на нашей границе", — заявил Певкур.

Также Польша и Румыния заявили, что не могут взять на себя обязательства по размещению войск в Украине, если это будет угрожать их собственной безопасности.

"Эстония также возражает против планов Великобритании передислоцировать в Украину британские войска, предназначенные для обороны стран Балтии", — говорится в материале.

Напомним, спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что сейчас Украина активно работает над созданием миротворческого контингента. По его словам, он может появиться на земле, в небе и на море.

А Президент Владимир Зеленский отметил, что есть страны, которые активно поддерживают размещение иностранного контингента в Украине, а есть те, кто против.