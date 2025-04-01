Сибига рассказал главе МИД Литвы о принципиальных позициях Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 1 апреля, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина никогда не признает оккупированные Россией украинские территории. Кроме того, он очертил и другие принципиальные позиции Украины.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Литвы.

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Сибига о принципиальных позициях Украины

Сегодня, 1 апреля, в Киеве состоялась совместная пресс-конференция главы МИД Украины Андрея Сибиги и министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса. Во время мероприятия Сибига проинформировал коллегу об итогах переговоров с США в Саудовской Аравии и подчеркнул принципиальные позиции Украины.

Сибига отметил, что членство Украины в ЕС и НАТО — это не только лучшая гарантия безопасности для нашего государства, но и гарантия сохранения объединенной, свободной Европы.

Глава МИД отметил, что Украина никогда не признает украденные Россией украинские территории.

"Я проинформировал об итогах переговоров в Саудовской Аравии и подчеркнул наши принципиальные позиции: Мы никогда не признаем никакие украденные Россией территории; не согласимся ни на какие ограничения нашей армии; не позволим никому блокировать наш выбор союзников в Альянсе", — сказал Сибига.

Кроме того, он заверил литовского коллегу, что остается преданным принципу: "ничего об Украине — без Украины и ничего о Европе — без Европы".

"Украинская армия должна становиться сильнее. Есть известное выражение: "Чем больше мы убиваем во время мира, тем меньше крови проливаем во время войны" — эти слова сегодня, как никогда актуальны", — сказал глава дипломатического ведомства Украины.

Ранее мы писали о том, что Эстония, Латвия и Литва опасаются угрозы для их стран со стороны России после перемирия в Украине.

Также мы сообщали, что Литва рассматривает возможность минирования границы с Россией и Беларусью.