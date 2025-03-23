Задля захисту від нападу з боку РФ та Білорусі Литва зміцнить кордон протипіхотними та протитанковими мінами

Міністерка національної оборони Литви Довіле Шакалієне. Фото: Lrt.lt

Литва розглядає питання мінування кордону з Росією та Білоруссю. Міністерство оборони Литви повідомило про розгляд такої можливості та про оновлення та розширення концепції контрмобільності.

Відповідна заява міститься на офіційному сайті Міноборони Литви.

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Міністерка національної оборони Литви Довіле Шакалієне під час зустрічі з міністрами оборони Польщі та Фінляндії обговорила питання інтеграції "Східного щита" та Балтійської лінії оборони, а також залучення Фінляндії до розроблення єдиної стратегії посилення охорони кордону.

За останні три місяці міністр Шакалієне провела двосторонні зустрічі з міністрами оборони 24 країн та взяла участь у понад десяти багатосторонніх заходах.

Під час цих зустрічей було ініційовано обговорення щодо оновлення та розширення концепції контрмобільності на основі польського досвіду. Було запропоновано зміцнення північно-східного флангового валу за допомогою багаторівневої системи укріплень, зокрема протипіхотних і протитанкових мін. Регіональні партнери планують звернутися до Європейського Союзу з проханням надати фінансування для реалізації цього проєкту.

Також була підписана угода з Міністерством внутрішніх справ Литви про розвиток інфраструктури укриттів, підвищення готовності систем цивільного захисту та охорони здоров'я, проведення спільних навчань сил внутрішньої безпеки та структур національної оборони.

Нещодавно Литва та інші країни Балтії вийшли з конвенції щодо протипіхотних мін.

Нагадаємо, президент Литви висловився щодо того, чи зможе Україна вступити в ЄС.