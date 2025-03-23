Для защиты от нападения со стороны РФ и Беларуси Литва укрепит границу противопехотными и противотанковыми минами

Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалиене. Фото: Lrt.lt

Литва рассматривает вопрос минирования границы с Россией и Беларусью. Министерство обороны Литвы сообщило о рассмотрении такой возможности и об обновлении и расширении концепции контрмобильности.

Соответствующее заявление содержится на официальном сайте Минобороны Литвы.

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Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалиене во время встречи с министрами обороны Польши и Финляндии обсудила вопросы интеграции "Восточного щита" и Балтийской линии обороны, а также привлечения Финляндии к разработке единой стратегии усиления охраны границы.

За последние три месяца министр Шакалиене провела двусторонние встречи с министрами обороны 24 стран и приняла участие в более десяти многосторонних мероприятиях.

Во время этих встреч было инициировано обсуждение по обновлению и расширению концепции контрмобильности на основе польского опыта. Было предложено укрепление северо-восточного флангового вала с помощью многоуровневой системы укреплений, в частности противопехотных и противотанковых мин. Региональные партнеры планируют обратиться к Европейскому Союзу с просьбой предоставить финансирование для реализации этого проекта.

Также было подписано соглашение с Министерством внутренних дел Литвы о развитии инфраструктуры укрытий, повышении готовности систем гражданской защиты и здравоохранения, проведении совместных учений сил внутренней безопасности и структур национальной обороны.

Недавно Литва и другие страны Балтии вышли из конвенции по противопехотным минам.

Напомним, президент Литвы высказался относительно того, сможет ли Украина вступить в ЕС.