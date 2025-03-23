Для защиты от нападения со стороны РФ и Беларуси Литва укрепит границу противопехотными и противотанковыми минами

Литва собирается заминировать границу с Россией и Беларусью
Литва рассматривает вопрос минирования границы с Россией и Беларусью. Министерство обороны Литвы сообщило о рассмотрении такой возможности и об обновлении и расширении концепции контрмобильности.
Соответствующее заявление содержится на официальном сайте Минобороны Литвы.
Какие планы Литвы по защите границы
Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалиене во время встречи с министрами обороны Польши и Финляндии обсудила вопросы интеграции "Восточного щита" и Балтийской линии обороны, а также привлечения Финляндии к разработке единой стратегии усиления охраны границы.
За последние три месяца министр Шакалиене провела двусторонние встречи с министрами обороны 24 стран и приняла участие в более десяти многосторонних мероприятиях.
Во время этих встреч было инициировано обсуждение по обновлению и расширению концепции контрмобильности на основе польского опыта. Было предложено укрепление северо-восточного флангового вала с помощью многоуровневой системы укреплений, в частности противопехотных и противотанковых мин. Региональные партнеры планируют обратиться к Европейскому Союзу с просьбой предоставить финансирование для реализации этого проекта.
Также было подписано соглашение с Министерством внутренних дел Литвы о развитии инфраструктуры укрытий, повышении готовности систем гражданской защиты и здравоохранения, проведении совместных учений сил внутренней безопасности и структур национальной обороны.
Недавно Литва и другие страны Балтии вышли из конвенции по противопехотным минам.
Напомним, президент Литвы высказался относительно того, сможет ли Украина вступить в ЕС.
Читайте Новини.LIVE!