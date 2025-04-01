Сибига встретится с главами МИД стран НАТО — что известно

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, с представителями каких стран проведет встречи в Брюсселе. По его словам, речь идет о как минимум 14 руководителях МИД стран НАТО.

Об этом Андрей Сибига сказал в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец во время пресс-конференции во вторник, 1 апреля.

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Сибига отметил, что встречи с министрами иностранных дел стран НАТО состоятся в ближайшие дни.

По его словам, он всегда использует любое многостороннее мероприятие для проведения двусторонних встреч.

"У меня по состоянию сейчас уже подтверждено 14 встреч с моими коллегами, с министрами иностранных дел НАТО", — рассказал Сибига.

Он также отметил, что заинтересован в проведении встречи с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио.

Напомним, Сибига сообщил, что Украина уже получила новый текст соглашения с США по полезным ископаемым.

Кроме того, глава МИД подчеркнул, что членство Украины в ЕС и НАТО — это гарантия сохранения объединенной и свободной Европы.