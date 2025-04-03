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Сибига прибыл с визитом в штаб-квартиру НАТО — какова цель

3 апреля 2025 15:36
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Сибига начал рабочий визит в штаб-квартиру НАТО
Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига начал рабочий визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Он проведет ряд двусторонних встреч с союзниками.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины в четверг, 3 апреля.

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В МИД отметили, что Сибига проведет переговоры с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте и примет участие в заседании Совета Украина-НАТО.

"Мы сосредоточимся на пути к миру, укреплении Украины и усилении давления на Москву для достижения мира", — отметил глава украинской дипломатии.

Сибіга візит до НАТО 3 квітня
Сибига в штаб-квартире НАТО. Фото: x.com/andrii_sybiha

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что проведет встречи в Брюсселе с по меньшей мере 14 руководителями МИД стран НАТО. Также глава украинской дипломатии поблагодарил страны, которые являются членами "Коалиции желающих", отметив, что это усиливает переговорные позиции Украины.

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