Глава МИД Украины Андрей Сибига. Фото: Новини.LIVE

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига начал рабочий визит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Он проведет ряд двусторонних встреч с союзниками.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины в четверг, 3 апреля.

Читайте также:

Визит Сибиги в штаб-квартиру НАТО

В МИД отметили, что Сибига проведет переговоры с генеральным секретарем Альянса Марком Рютте и примет участие в заседании Совета Украина-НАТО.

"Мы сосредоточимся на пути к миру, укреплении Украины и усилении давления на Москву для достижения мира", — отметил глава украинской дипломатии.

Сибига в штаб-квартире НАТО. Фото: x.com/andrii_sybiha

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что проведет встречи в Брюсселе с по меньшей мере 14 руководителями МИД стран НАТО. Также глава украинской дипломатии поблагодарил страны, которые являются членами "Коалиции желающих", отметив, что это усиливает переговорные позиции Украины.