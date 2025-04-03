Підтримка України стане ключовою темою під час зустрічі глав МЗС країн НАТО у Брюсселі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів, які теми стануть основними під час обговорень на засіданні глав МЗС країн НАТО у Брюсселі. За його словами, серед ключових тем — підтримка України.

Про це генсек сказав у штаб-квартирі НАТО у четвер, 3 квітня, передає кореспондент Укрінформу.

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Як повідомив генсек, очільники МЗС країн Північноатлантичного блоку, які сьогодні розпочинають засідання у Брюсселі, зосередяться на спільних загрозах та на тому, як допомогти Україні у повномасштабній війні з Росією.

За словами Рютте, у зустрічі братимуть участь партнери з Індо-Тихоокеанського регіону — Японія, Південна Корея, Австралія, Нова Зеландія. Також до зустрічі доєднаються глава МЗС України та висока представниця ЄС Кая Каллас.

"Всі дискусії сьогодні будуть зосереджені навколо спільних загроз, навколо України: як ми можемо підтримати Україну в бою, як можемо пересвідчитися, що доставляємо Україні все необхідне, щоб вистояти в цій боротьбі, включаючи військову допомогу", — сказав очільник НАТО.

Крім того, він додав, що у засіданні Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ вперше візьме участь держсекретар США Марко Рубіо. Тому, за словами генсека, під час зустрічі мовитиметься про багато речей, включно зі збільшенням витрат на оборону.

Зокрема, генсек НАТО розповів, що протягом минулих місяців союзники вже багато зробили у цій сфері. За його інформацією, їхні оборонні витрати є найбільшими з часів завершення "Холодної війни". Однак, як зазначив Рютте, у теперішній ситуації необхідно робити ще більше.

У цьому контексті генсек сказав, що оборонні бюджети країн-союзниць мають формуватися на підставі оцінки прогалин в оборонних спроможностях. Він вважає, що усунення цих недоліків може потребувати від країн-членів інвестицій в оборону на рівні близько 3% від ВВП.

Натомість Рютте сказав, що тема запровадження нових тарифів з боку США не буде основною під час зустрічі. Водночас союзники зосередять увагу на захисті Альянсу та його території від довгострокових загроз, зокрема з боку РФ.

Рютте про загрози з боку РФ та мирну угоду

"Я сподіваюся, що буде досягнута (мирна, — ред.) угода щодо України. Але навіть після цього російська загроза залишатиметься протягом багатьох наступних років. Ми бачимо, що робить Китай, як ці театри в Тихому океані та в Атлантиці стають дедалі більш взаємопов’язаними. З огляду на те, що росіяни тісніше співпрацюють із північними корейцями, з китайцями та з іранськими муллами, ми маємо розглядати ці театри у поєднанні", — наголосив генсек НАТО.

А також додав, що будь-яка мирна угода або припинення вогню мають бути стійкими та довготривалими, щоб у Росії не залишалося можливості захопити "жодного квадратного кілометра" української території.

Раніше ми повідомляли, що держсекретар США Марко Рубіо візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Брюсселі, де, зокрема, говоритиметься про мир в Україні.

Крім того, раніше генсек НАТО заявляв про те, що союзники по Альянсу пообіцяли Україні надати у 2025 році 20 млрд євро.