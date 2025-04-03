Поддержка Украины станет ключевой темой во время встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, какие темы станут основными во время обсуждений на заседании глав МИД стран НАТО в Брюсселе. По его словам, среди ключевых тем — поддержка Украины.

Об этом генсек сказал в штаб-квартире НАТО в четверг, 3 апреля, передает корреспондент Укринформа.

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Как сообщил генсек, руководители МИД стран Североатлантического блока, которые сегодня начинают заседание в Брюсселе, сосредоточатся на общих угрозах и на том, как помочь Украине в полномасштабной войне с Россией.

По словам Рютте, во встрече примут участие партнеры из Индо-Тихоокеанского региона — Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия. Также к встрече присоединятся глава МИД Украины и высокая представительница ЕС Кая Каллас.

"Все дискуссии сегодня будут сосредоточены вокруг общих угроз, вокруг Украины: как мы можем поддержать Украину в бою, как можем убедиться, что доставляем Украине все необходимое, чтобы выстоять в этой борьбе, включая военную помощь", — сказал глава НАТО.

Кроме того, он добавил, что в заседании Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел впервые примет участие госсекретарь США Марко Рубио. Поэтому, по словам генсека, во время встречи будет говориться о многих вещах, включая увеличение расходов на оборону.

В частности, генсек НАТО рассказал, что в течение прошлых месяцев союзники уже много сделали в этой сфере. По его информации, их оборонные расходы являются крупнейшими со времен завершения "Холодной войны". Однако, как отметил Рютте, в нынешней ситуации необходимо делать еще больше.

В этом контексте генсек сказал, что оборонные бюджеты стран-союзниц должны формироваться на основании оценки пробелов в оборонных возможностях. Он считает, что устранение этих недостатков может потребовать от стран-членов инвестиций в оборону на уровне около 3% от ВВП.

Зато Рютте сказал, что тема введения новых тарифов со стороны США не будет основной во время встречи. В то же время союзники сосредоточат внимание на защите Альянса и его территории от долгосрочных угроз, в частности со стороны РФ.

Рютте об угрозах со стороны РФ и мирном соглашении

"Я надеюсь, что будет достигнуто (мирное, — ред.) соглашение по Украине. Но даже после этого российская угроза будет оставаться в течение многих последующих лет. Мы видим, что делает Китай, как эти театры в Тихом океане и в Атлантике становятся все более взаимосвязанными. Учитывая то, что россияне теснее сотрудничают с северными корейцами, с китайцами и с иранскими муллами, мы должны рассматривать эти театры в сочетании", — подчеркнул генсек НАТО.

А также добавил, что любое мирное соглашение или прекращение огня должны быть устойчивыми и долговременными, чтобы у России не оставалось возможности захватить "ни одного квадратного километра" украинской территории.

Ранее мы сообщали, что госсекретарь США Марко Рубио примет участие во встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе, где, в частности, будет говориться о мире в Украине.

Кроме того, ранее генсек НАТО заявлял о том, что союзники по Альянсу пообещали Украине предоставить в 2025 году 20 млрд евро.