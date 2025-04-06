Военные Великобритании обнаружили шпионские датчики России в море

Подводная лодка Британии. Фото: gov.uk

Военные Соединенного Королевства обнаружили в море вокруг Великобритании шпионские датчики. Вероятно, их установила Россия, чтобы следить за атомными подводными лодками.

Об этом сообщает The Times.

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Шпионские датчики в водах Британии

Некоторые из шпионских датчиков сорвались с креплений и были прибиты на берег, где их обнаружили военные Британии. Еще некоторые из них нашли с помощью флота.

По словам военных, датчики могли установить россияне, чтобы собирать информацию о британских атомных подводных лодках. Известно, что одна из них постоянно находится в воде в рамках мер сдерживания.

The Times пишет, что РФ не прекращала развивать свои подводные возможности со времен "холодной войны". Кроме того, россияне обладают уникальными средствами для подводной войны и шпионажа, некоторые из которых могут даже превосходить возможности Британии и других стран НАТО.

Угроза от России

Еще до начала полномасштабного вторжения России в Украину Москва начала готовиться к потенциальной войне с НАТО. Стратегия включала наблюдение и подготовку к диверсиям против подводной инфраструктуры.

Источники в британском флоте предполагают, что подрыв "Северных потоков" осенью 2022 года мог стать первой такой демонстрацией, а его "военная точность" напоминает почерк российских гибридных операций. Они также считают, что "якорные инциденты" с кабелями в Балтийском море вряд ли были случайностью.

"Не должно быть сомнений — в Атлантике уже идет война.... Мы видим беспрецедентные объемы российской деятельности", — говорит один из собеседников издания среди британских военных высокого ранга.

Кроме того, несколько источников The Times отметили наличие убедительных разведданных о том, что до февраля 2022 года яхты российских олигархов могли участвовать в шпионской деятельности РФ в водах вокруг Британии.

Один из бывших министров отметил, что военные хорошо осознавали эти угрозы. Например, в 2018 году, когда яхта российского олигарха неожиданно стала на якорь рядом с британским военным кораблем HMS Albion на Кипре, это вызвало подозрения в шпионаже, и судно быстро покинуло порт.

Потенциальная угроза для Британии

Для Великобритании зоной потенциальной угрозы от российских диверсий являются ветровые электростанции в море. Известно, что они обеспечивают пятую часть электроснабжения.

Подобные риски существуют и для подводных нефтяных и газовых трубопроводов, в частности тех, которые обеспечивают поставки энергоресурсов из Норвегии.

Также около 60 кабелей, соединяющих Британию с миром, могут стать легкой мишенью, ведь их расположение не является тайной.

Напомним, 4 апреля была годовщина создания НАТО. Альянс стал основой единой системы евроатлантической безопасности.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Великобритания и Франция будут представлять интересы Европы на переговорах с российской стороной.