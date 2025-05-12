У Британії засудили російських шпигунів — що відомо

Орлін Руссев. Фото: Metropolitan Police/Handout via REUTERS Purchase Licensing Rights

У Великій Британії судили лідера російського шпигунського угруповання Орліна Руссева. Воно здійснювало стеження на замовлення Росії.

Про це повідомляє Reuters у понеділок, 12 травня.

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Лондонський суд засудив Руссева до десяти років та восьми місяців позбавлення волі, а п'ятьох членів його команди загалом ув'язнили на близько 40 років. Операції, якими він керував, становили серйозну загрозу національній безпеці Британії.

Лідер угруповання визнав свою провину за одним з пунктів звинувачення у змові з метою шпигунства на користь Росії. Відомо, що поліція також знайшла тисячі повідомлень між ним та Яном Марсалеком, який втік від скандалу з Wirecard і керував болгарським підрозділом за кордоном.

Посольство РФ у Лондоні утрималося від коментарів щодо цієї справи, тоді як Кремль заперечує звинувачення у шпигунській діяльності.

Прокурори зазначили, що діяльність групи створювала серйозну загрозу національній безпеці Британії, а поліція схарактеризувала її роботу як "шпигування майже у промислових масштабах".

Однією з зафіксованих операцій, була спроба перехоплення мобільних сигналів на базі Патч біля Штутгарта, де, як вважалося, українські військові проходили навчання з використання Patriot.

Нагадаємо, вперше в історії України Служба безпеки викрила агентурну мережу, пов'язану з військовою розвідкою Угорщини, яка вела шпигунську діяльність.

Згодом фігурантам обрали запобіжний захід у вигляді тримання за ґратами протягом 60 діб.

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