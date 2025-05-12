В Британии судили российских шпионов — что известно

Орлин Руссев. Фото: Metropolitan Police/Handout via REUTERS Purchase Licensing Rights

В Великобритании судили лидера российской шпионской группировки Орлина Руссева. Она осуществляла слежку по заказу России.

Об этом сообщает Reuters в понедельник, 12 мая.

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Лондонский суд приговорил Руссева к десяти годам и восьми месяцам лишения свободы, а пятерых членов его команды в целом посадили на около 40 лет. Операции, которыми он руководил, представляли серьезную угрозу национальной безопасности Великобритании.

Лидер группировки признал свою вину по одному из пунктов обвинения в сговоре с целью шпионажа в пользу России. Известно, что полиция также нашла тысячи сообщений между ним и Яном Марсалеком, который сбежал от скандала с Wirecard и руководил болгарским подразделением за рубежом.

Посольство РФ в Лондоне воздержалось от комментариев по этому делу, тогда как Кремль отрицает обвинения в шпионской деятельности.

Прокуроры отметили, что деятельность группы создавала серьезную угрозу национальной безопасности Британии, а полиция охарактеризовала ее работу как "шпионаж почти в промышленных масштабах".

Одной из зафиксированных операций, была попытка перехвата мобильных сигналов на базе Патч возле Штутгарта, где, как считалось, украинские военные проходили обучение по использованию Patriot.

Напомним, впервые в истории Украины Служба безопасности разоблачила агентурную сеть, связанную с военной разведкой Венгрии, которая вела шпионскую деятельность.

Впоследствии фигурантам избрали меру пресечения в виде содержания за решеткой в течение 60 суток.

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