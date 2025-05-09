Угорщина — підозрюваним у шпигунстві обрали запобіжний захід

Підозрюваний у залі суду. Фото: Суспільне

Суд обрав запобіжний захід двом підозрюваним у шпигунстві на користь Угорщини. Вони проведуть за ґратами 60 діб.

Про це повідомляє Суспільне.

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Запобіжний захід для підозрюваних у шпигунській діяльності

Шевченківський районний суд Києва 9 травня відправив під варту двох підозрюваних у шпигунстві на користь Угорщини.

За даними журналістів, запобіжний захід для чоловіка — тримання під вартою на 60 діб з 8 травня. Адвокат підозрюваного Михайло Якимчук просив суд врахувати пом'якшувальні обставини обираючи запобіжний захід.

Також відомо, що жінку також відправили за ґрати без права внесення застави. Вона — колишня військовослужбовиця Сил безпеки та оборони України, яка звільнилася з підрозділу у 2025 році.

Що передувало

Нагадаємо, 9 травня СБУ повідомила, що вперше в історії викрила агентурну мережу Угорщини. Розвідка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду Україні.

Водночас Угорщина звинуватила двох українських дипломатів у шпигунстві та вислала їх з посольства у Будапешті. Також там заявили, що Україна "зводить наклепи" проти країни.