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Справа шпигунів Угорщини — підозрюваним обрали запобіжний захід

9 травня 2025 17:14
Карина Приходько - Редактор
Угорщина — підозрюваним у шпигунстві обрали запобіжний захід
Підозрюваний у залі суду. Фото: Суспільне
Карина Приходько - Редактор

Суд обрав запобіжний захід двом підозрюваним у шпигунстві на користь Угорщини. Вони проведуть за ґратами 60 діб.

Про це повідомляє Суспільне.

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Запобіжний захід для підозрюваних у шпигунській діяльності

Шевченківський районний суд Києва 9 травня відправив під варту двох підозрюваних у шпигунстві на користь Угорщини. 

За даними журналістів, запобіжний захід для чоловіка — тримання під вартою на 60 діб з 8 травня. Адвокат підозрюваного Михайло Якимчук просив суд врахувати пом'якшувальні обставини обираючи запобіжний захід. 

Також відомо, що жінку також відправили за ґрати без права внесення застави. Вона — колишня військовослужбовиця Сил безпеки та оборони України, яка звільнилася з підрозділу у 2025 році. 

Що передувало

Нагадаємо, 9 травня СБУ повідомила, що вперше в історії викрила агентурну мережу Угорщини. Розвідка здійснювала шпигунську діяльність на шкоду Україні.

Водночас Угорщина звинуватила двох українських дипломатів у шпигунстві та вислала їх з посольства у Будапешті. Також там заявили, що Україна "зводить наклепи" проти країни. 

СБУ Київ суд шпигунство Угорщина
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