В Германии разоблачили агентов РФ которые шпионили за украинцем

Полиция в Германии. Фото иллюстративное: REUTERS/Denis Balibouse

Федеральная прокуратура Германии официально предъявила обвинения трем мужчинам, которых подозревают в шпионаже в пользу Российской Федерации. Следствие считает, что подозреваемые следили за бывшим украинским военнослужащим на территории ФРГ и, возможно, готовили покушение на его жизнь.

Об этом сообщает Tagesshau.

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Среди шпионов есть украинец

Как сообщает прокуратура во Франкфурте-на-Майне, фигурантами дела являются граждане Украины, Армении и России. По версии следствия, армянин в мае 2024 года получил задание от российской спецслужбы — собрать информацию об украинце, который после начала полномасштабного вторжения РФ служил в ВСУ и сейчас проживает в Германии. Для выполнения этой миссии он привлек еще двух вероятных сообщников.

Операция предусматривала встречу с целью в одном из кафе в центре Франкфурта 19 июня. Подозреваемые должны были подтвердить его личность и узнать больше сведений. Однако потенциальная жертва заранее предупредила немецкую полицию, поэтому спецслужбы успели вмешаться. Встреча не состоялась, а подозреваемых задержали сотрудники Управления криминальной полиции земли Гессен. Сейчас все трое находятся под стражей.

В прокуратуре не исключают, что собранная информация должна была служить основой для будущих разведывательно-диверсионных действий на территории Германии. По словам высшего федерального прокурора, не исключено, что конечной целью было убийство.

Судьбу фигурантов теперь должен решить Сенат государственной безопасности Высшего земельного суда Франкфурта — именно он решит, состоится ли судебный процесс и когда.

Напомним, спецслужбы Британии заявили, что Россия пристально следила за поставками оружия в Украину от западных партнеров через взломанные камеры видеонаблюдения.

Также недавно в Британии судили лидера российской шпионской группировки.

А в апреле военнослужащие обнаружили в море вокруг Великобритании шпионские датчики.