В Германии разоблачили агентов РФ которые шпионили за украинцем

В Германии разоблачили шпионов РФ, которые следили за бойцом ВСУ
Федеральная прокуратура Германии официально предъявила обвинения трем мужчинам, которых подозревают в шпионаже в пользу Российской Федерации. Следствие считает, что подозреваемые следили за бывшим украинским военнослужащим на территории ФРГ и, возможно, готовили покушение на его жизнь.
Об этом сообщает Tagesshau.
Среди шпионов есть украинец
Как сообщает прокуратура во Франкфурте-на-Майне, фигурантами дела являются граждане Украины, Армении и России. По версии следствия, армянин в мае 2024 года получил задание от российской спецслужбы — собрать информацию об украинце, который после начала полномасштабного вторжения РФ служил в ВСУ и сейчас проживает в Германии. Для выполнения этой миссии он привлек еще двух вероятных сообщников.
Операция предусматривала встречу с целью в одном из кафе в центре Франкфурта 19 июня. Подозреваемые должны были подтвердить его личность и узнать больше сведений. Однако потенциальная жертва заранее предупредила немецкую полицию, поэтому спецслужбы успели вмешаться. Встреча не состоялась, а подозреваемых задержали сотрудники Управления криминальной полиции земли Гессен. Сейчас все трое находятся под стражей.
В прокуратуре не исключают, что собранная информация должна была служить основой для будущих разведывательно-диверсионных действий на территории Германии. По словам высшего федерального прокурора, не исключено, что конечной целью было убийство.
Судьбу фигурантов теперь должен решить Сенат государственной безопасности Высшего земельного суда Франкфурта — именно он решит, состоится ли судебный процесс и когда.
Напомним, спецслужбы Британии заявили, что Россия пристально следила за поставками оружия в Украину от западных партнеров через взломанные камеры видеонаблюдения.
Также недавно в Британии судили лидера российской шпионской группировки.
А в апреле военнослужащие обнаружили в море вокруг Великобритании шпионские датчики.
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