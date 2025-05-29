В НАТО ответили, когда состоится следующий "Рамштайн"

Министры обороны Британии Джон Гилли, Украины Рустем Умеров и Германии Борис Писториус на "Рамштайне". Иллюстративное фото: МО

Следующее заседание контактной группы в формате "Рамштайн" состоится 4 июня 2025 года. В то же время неизвестно, примет ли участие американская сторона.

Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

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Заседание в формате Рамштайн

"В среду, 4 июня 2025 года, Великобритания и Германия созовут Контактную группу по вопросам обороны Украины в штаб-квартире НАТО", — говорится в пресс-релизе.

В то же время в НАТО не уточнили, примут ли участие в заседании представители США.

Известно, что предыдущий съезд состоялся 11 апреля с участием около 40 стран — тогда председательствовали Великобритания и Германия, США представила делегация, а глава Пентагона присутствовал в онлайн-формате.

Напомним, после объявления пакета военной помощи канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил предоставления Украине также крылатых ракет Taurus.

А президент США Дональд Трамп вчера дал России две недели для прекращения войны в Украине и пригрозил российской стороне.