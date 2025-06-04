Піт Гегсет уперше пропустить засідання Рамштайн — що відомо

Глава Пентагону Піт Гегсет. Фото: REUTERS/Edgar Su

Глава Пентагону Піт Гегсет вперше пропустить засідання "Рамштайн". Це станеться вперше з моменту створення Сполученими Штатами Америки міжнародної групи для координації військової допомоги Україні.

Про це повідомляє Associated Press у середу, 4 червня.

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Гегсет прибуде до Брюсселя після завершення засідання Контактної групи з питань оборони України.

Крім того, глава Пентагону не братиме участі у відеоконференції.

Як пише видання, це останній із серії кроків, які США зробили, щоб дистанціюватися від війни в Україні.

Контактна група

Колишній глава Пентагону Ллойд Остін створив групу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. З того часу понад 50 держав об’єднали зусилля й передали Україні приблизно 126 мільярдів доларів на озброєння та оборонну підтримку, з яких понад 66,5 мільярда доларів надійшло від США.

Нагадаємо, у НАТО повідомили, що засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" відбудеться 4 червня.

Крім того, Гегсет почав поводитися нестабільно та виявляє занепокоєння щодо збереження своєї посади.