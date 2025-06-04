Піт Гегсет уперше пропустить засідання Рамштайн — що відомо

Глава Пентагона вперше пропустить засідання Рамштайн, — AP
Глава Пентагону Піт Гегсет вперше пропустить засідання "Рамштайн". Це станеться вперше з моменту створення Сполученими Штатами Америки міжнародної групи для координації військової допомоги Україні.
Про це повідомляє Associated Press у середу, 4 червня.
Гегсет пропустить "Рамштайн"
Гегсет прибуде до Брюсселя після завершення засідання Контактної групи з питань оборони України.
Крім того, глава Пентагону не братиме участі у відеоконференції.
Як пише видання, це останній із серії кроків, які США зробили, щоб дистанціюватися від війни в Україні.
Контактна група
Колишній глава Пентагону Ллойд Остін створив групу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. З того часу понад 50 держав об’єднали зусилля й передали Україні приблизно 126 мільярдів доларів на озброєння та оборонну підтримку, з яких понад 66,5 мільярда доларів надійшло від США.
Нагадаємо, у НАТО повідомили, що засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" відбудеться 4 червня.
Крім того, Гегсет почав поводитися нестабільно та виявляє занепокоєння щодо збереження своєї посади.
Читайте Новини.LIVE!