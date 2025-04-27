Піт Гегсет хвилюється за свою посаду — яка причина

Глава Пентагону хвилюється за свою посаду через скандали — деталі
Глава Пентагону Піт Гегсет почав "непередбачувано" поводитися та хвилюється за свою посаду. Така інформація з'явилась після низки скандалів, зокрема внутрішні розбірки в оборонному відомстві.
Про це повідомляє NBC News із посиланням на анонімних чиновників.
Що трапилось у Пентагоні
Один зі співрозмовників видання розповів, що Гегсет приділяє все більше уваги публічним виступам та телевізійним ефірам, аби американський президент Дональд Трамп бачив у ньому "борця" на тлі негативних новин.
Анонімні джерела зазначили, що Трамп і Гегсет нещодавно мали телефонну розмову, де президент сказав главі Пентагону, що не схвалює його надсилання повідомлень в чат Signal про повітряні удари в Ємені.
Очільник США назвав таку поведінку Гегсета "дитячою", але, попри це, розмова завершилась тим, що Трамп сказав міністру оборони "продовжувати боротися".
"Поведінка Гегсета стала нестабільною та непередбачуваною, і він здається все більш невпевненим у своїй роботі та статусі в адміністрації. Це спонукало його часто заявляти співробітникам, що він не може дозволити собі бути звільненим", — поділилися чиновники, які знайомі з цим питанням.
Водночас посадовці з оточення Піта Гегсета описують його як людину дратівливу та складну. За їхніми словами, він лається на своїх підлеглих, навіть кричить на них, а ситуація в колективі дуже напружена.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Піт Гегсет ділився військовими планами у сімейному чаті. Він, зокрема, обговорював деталі військової операції проти хуситів у Ємені.
Крім того, ЗМІ дізналися, що глава Пентагону брав дружину на конфіденційні зустрічі з іноземними військовими партнерами.
Також Гегсет звільнив 76 тисяч працівників з Міністерства оборони США.
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