Пит Хегсет волнуется за свою должность — какова причина

Глава Пентагона Пит Хэгсет. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Глава Пентагона Пит Хегсет начал "непредсказуемо" вести себя и волнуется за свою должность. Такая информация появилась после ряда скандалов, в частности внутренних разборок в оборонном ведомстве.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на анонимных чиновников.

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Один из собеседников издания рассказал, что Хегсет уделяет все больше внимания публичным выступлениям и телевизионным эфирам, чтобы американский президент Дональд Трамп видел в нем "борца" на фоне негативных новостей.

Анонимные источники отметили, что у Трампа и Хегсета недавно был телефонный разговор, где президент сказал главе Пентагона, что не одобряет его отправку сообщений в чат Signal о воздушных ударах в Йемене.

Глава США назвал такое поведение Хегсета "детским", но, несмотря на это, разговор завершился тем, что Трамп сказал министру обороны "продолжать бороться".

"Поведение Хегсета стало нестабильным и непредсказуемым, и он кажется все более неуверенным в своей работе и статусе в администрации. Это побудило его часто заявлять сотрудникам, что он не может позволить себе быть уволенным", — поделились чиновники, которые знакомы с этим вопросом.

В то же время чиновники из окружения Пита Хегсета описывают его как человека раздражительного и сложного. По их словам, он ругается на своих подчиненных, даже кричит на них, а ситуация в коллективе очень напряженная.

Напомним, недавно стало известно, что Пит Хегсет делился военными планами в семейном чате. Он, в частности, обсуждал детали военной операции против хуситов в Йемене.

Кроме того, СМИ узнали, что глава Пентагона брал жену на конфиденциальные встречи с иностранными военными партнерами.

Также Хегсет уволил 76 тысяч работников из Министерства обороны США.