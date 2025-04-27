Пит Хегсет волнуется за свою должность — какова причина

Глава Пентагона волнуется за свою должность из-за скандалов — СМИ
Глава Пентагона Пит Хегсет начал "непредсказуемо" вести себя и волнуется за свою должность. Такая информация появилась после ряда скандалов, в частности внутренних разборок в оборонном ведомстве.
Об этом сообщает NBC News со ссылкой на анонимных чиновников.
Что случилось в Пентагоне
Один из собеседников издания рассказал, что Хегсет уделяет все больше внимания публичным выступлениям и телевизионным эфирам, чтобы американский президент Дональд Трамп видел в нем "борца" на фоне негативных новостей.
Анонимные источники отметили, что у Трампа и Хегсета недавно был телефонный разговор, где президент сказал главе Пентагона, что не одобряет его отправку сообщений в чат Signal о воздушных ударах в Йемене.
Глава США назвал такое поведение Хегсета "детским", но, несмотря на это, разговор завершился тем, что Трамп сказал министру обороны "продолжать бороться".
"Поведение Хегсета стало нестабильным и непредсказуемым, и он кажется все более неуверенным в своей работе и статусе в администрации. Это побудило его часто заявлять сотрудникам, что он не может позволить себе быть уволенным", — поделились чиновники, которые знакомы с этим вопросом.
В то же время чиновники из окружения Пита Хегсета описывают его как человека раздражительного и сложного. По их словам, он ругается на своих подчиненных, даже кричит на них, а ситуация в коллективе очень напряженная.
Напомним, недавно стало известно, что Пит Хегсет делился военными планами в семейном чате. Он, в частности, обсуждал детали военной операции против хуситов в Йемене.
Кроме того, СМИ узнали, что глава Пентагона брал жену на конфиденциальные встречи с иностранными военными партнерами.
Также Хегсет уволил 76 тысяч работников из Министерства обороны США.
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