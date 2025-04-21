Хегсет обговорював військові плани в приватному чаті з родиною

Міністр оборони Піт Гегсет Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Міністр оборони США Піт Гегсет, як з’ясувало CNN, обговорював деталі військової операції проти хуситів у Ємені і в особистому чаті Signal. У ньому, окрім самого міністра, брали участь його дружина Дженніфер, брат Філ, адвокат Тім Парлаторе, а також низка близьких союзників — загалом понад десять осіб.

Про це йдеться у статті CNN.

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Цей чат було створено ще під час затвердження Гегсета на посаді, нібито для координації дій із соратниками в період слухань у Сенаті. Проте, як підтверджують джерела CNN, міністр продовжив використовувати чат навіть після призначення — уже для обговорення конкретних бойових операцій, у тому числі ударів по хуситах. При цьому неясно, чи всі учасники чату мали допуск до секретної інформації.

Дружина Гегсета не обіймає жодної посади в Міноборони, але раніше брала участь у зустрічах міністра з іноземними делегаціями. А от брат і адвокат офіційно працюють у Міноборони. Попри запевнення речника Пентагону Шона Парнелла, що в чаті "не було секретної інформації", CNN повідомляє, що в обговореннях фігурували саме оперативні військові плани.

Цей чат став другим зафіксованим каналом обговорення бойових операцій поза офіційними структурами. Перший чат, який включав посадовців Кабміну, став відомим після того, як туди випадково було додано журналіста видання The Atlantic. Розслідуванням обох випадків займається в. о. генерального інспектора Міноборони США.

А от інформація про другий чат з’явилася на тлі внутрішнього конфлікту у відомстві. Минулого тижня Гегсет звільнив одразу трьох ключових співробітників — свого головного радника Дена Колдуелла, заступника начальника штабу Даріна Селніка та начальника штабу заступника міністра Коліна Керролла, що лише погіршило внутрішню комунікацію та співпрацю.

У Пентагоні хаос, недовіра та скандали

Після публікацій у ЗМІ, у тому числі The New York Times, Гегсет, за словами джерел CNN, почав підозрювати, що витоки інформації йдуть саме з його офісу. В один момент він навіть вимагав залучити ФБР до розслідування зливів, попри те, що вже тривала перевірка з боку генерального інспектора. Його радники, зокрема й Каспер, не радили залучати федеральних агентів, побоюючись ще більшої уваги до ситуації.

Витоки, які також стосувалися планування операцій на Панамському каналі, можливої консолідації бойових командувань, а також конфіденційного брифінгу Ілона Маска щодо Китаю, призвели до кризи в самому Пентагоні. Гегсет та Каспер навіть ініціювали внутрішнє розслідування з використанням поліграфа.

Попри заяви Міноборони, що звільнення Колдуелла, Селніка й Керролла пов’язані з витоками, всі троє у спільній заяві заявили, що не знають, чи є вони фігурантами розслідування і за що саме їх могли усунути. Вони наголосили на своїй відданості службі та захисту інформаційної безпеки. Колишній прессекретар Гегсета Джон Улліот також заявив, що в жодного з трьох не брали поліграф, а принаймні одного з них офіційно проінформували, що його можуть повністю виправдати.

"Навіть такі рішучі прихильники міністра, як я, повинні визнати: останній місяць став повномасштабною катастрофою в Пентагоні — і це стає справжньою проблемою для адміністрації", — додав він.

Журналісти помітили, що після хвилі критики Гегсет зник із публічного простору. Він проігнорував заплановану зустріч з французьким міністром оборони, делегувавши замість себе помічника, і протягом останнього тижня уникає контактів із журналістами.

Нагадаємо, наприкінці березня The Wall Street Journal оприлюднив статтю, де йшлося, що Піт Гегсет брав із собою дружину на конфіденційні зустрічі.

Також він звільнив 76 тисяч працівників із Міністерства оборони США.

Додамо, що в ході розслідування виявилось, що контакти, а також паролі й інша особиста інформація чиновників США є у відкритому доступі в інтернеті.