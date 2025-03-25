В адміністрації США скандал через витік даних у Signal

Міністр оборони США Піт Гегсет. Фото: REUTERS/Leah Millis

У Вашингтоні розгортається гучний скандал після того, як стало відомо, що високопосадовці адміністрації Дональда Трампа обговорювали деталі військової операції США в Ємені через зашифрований месенджер Signal, випадково додавши до чату головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга. Розголошення секретної інформації викликало хвилю обурення як серед посадовців, так і серед експертів з нацбезпеки.

Про це йдеться у статті CNN.

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У Вашингтоні паніка через виток даних з чату

В адміністрації шоковані — як чинні, так і колишні посадовці заявляють про грубе порушення протоколів безпеки. Один із колишніх представників розвідки прямо заявив, що "було порушено всі відомі людині процедури захисту оперативних матеріалів перед військовим ударом".

"Боже милий, Ісусе", — емоційно прокоментував ситуацію колишній високопосадовець. Колишній міністр оборони США Леон Панетта вважає, що винних потрібно звільнити, бо це "потенційно могло коштувати життів американських військових".

Деякі представники республіканців, як сенатор Джон Корнін, також висловили обурення, назвавши ситуацію "величезною помилкою". Водночас спікер Палати представників Майк Джонсон спробував зменшити масштаб інциденту, запевняючи, що "все виконано чітко, а помилка — технічна".

Найбільше занепокоєння викликало не лише те, що обговорення велося у месенджері, а й зміст повідомлень — згідно з матеріалами The Atlantic, йшлося про оперативні деталі ударів, зокрема цілі, послідовність атак і тип зброї.

Про що листувалися високопосадовці у чаті Signal

У ланцюжку повідомлень брали участь радник з нацбезпеки Майк Волц, віцепрезидент Джей Ді Венс, міністр оборони Піт Хегсет, держсекретар Марко Рубіо та директор ЦРУ Джон Реткліфф. Учасники навіть обговорювали, коли саме слід розпочати удари. Голдберг, отримавши повідомлення, згодом сам вийшов із чату.

Частина листування, яку злив у мережу журналіст. Фото: скриншот

Листування Піта Гегсета. Фото: скриншот

У Пентагоні існують чіткі правила, що забороняють використання комерційних месенджерів для передачі закритої інформації. Чиновники наголошують: така передача можлива лише через спеціальні урядові системи, і Signal не має дозволу на обробку непублічних даних Міноборони.

Листування посадовців. Фото: скриншот

За словами експертів, передача секретних даних у незахищену мережу потребує свідомих дій: текст необхідно або вручну переписати, або передрукувати з екрана засекреченої системи. Це означає, що інцидент не міг статися випадково — і цим питанням мають зайнятися компетентні органи.

У Вашингтоні не знають, як і кого карати за злив даних

Реакція у Капітолії вкрай неоднозначна. Зокрема, демократи вже вимагають публічних пояснень та розслідування. Провідний демократ у Комітеті Палати представників з питань розвідки Джим Хаймс заявив: "Якщо інформація правдива, то це зухвале порушення законів і загроза для національної безпеки".

Нагадаємо, пресслужба Трампа заявила, що президент "довіряє своїй команді з нацбезпеки", а сам Трамп, коментуючи ситуацію, заявив, що "нічого про це не знає", та розкритикував The Atlantic, назвавши його "жахливим журналом".

Також стало відомо, що у США виявили тіло загиблої експрокурорки, яка колись займалась розслідуванням воєнних злочинів Росії.