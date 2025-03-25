В администрации США скандал из-за утечки данных в Signal

Министр обороны США Пит Хегсет. Фото: REUTERS/Leah Millis

В Вашингтоне разворачивается громкий скандал после того, как стало известно, что высокопоставленные чиновники администрации Дональда Трампа обсуждали детали военной операции США в Йемене через зашифрованный мессенджер Signal, случайно добавив в чат главного редактора The Atlantic Джеффри Голдберга. Разглашение секретной информации вызвало волну возмущения как среди чиновников, так и среди экспертов по нацбезопасности.

Об этом говорится в статье CNN.

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В администрации шокированы — как действующие, так и бывшие чиновники заявляют о грубом нарушении протоколов безопасности. Один из бывших представителей разведки прямо заявил, что "были нарушены все известные человеку процедуры защиты оперативных материалов перед военным ударом".

"Боже милый, Иисус", — эмоционально прокомментировал ситуацию бывший высокопоставленный чиновник. Бывший министр обороны США Леон Панетта считает, что виновных нужно уволить, потому что это "потенциально могло стоить жизней американских военных".

Некоторые представители республиканцев, как сенатор Джон Корнин, также выразили возмущение, назвав ситуацию "огромной ошибкой". В то же время спикер Палаты представителей Майк Джонсон попытался уменьшить масштаб инцидента, уверяя, что "все выполнено четко, а ошибка — техническая".

Наибольшее беспокойство вызвало не только то, что обсуждение велось в мессенджере, но и содержание сообщений — согласно материалам The Atlantic, речь шла об оперативных деталях ударов, в частности цели, последовательность атак и тип оружия.

О чем переписывались чиновники в чате Signal

В цепочке сообщений участвовали советник по нацбезопасности Майк Уолтц, вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио и директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Участники даже обсуждали, когда именно следует начать удары. Голдберг, получив сообщение, впоследствии сам вышел из чата.

Часть переписки, которую слил в сеть журналист. Фото: скриншот

Переписка Пита Гегсета. Фото: скриншот

В Пентагоне существуют четкие правила, запрещающие использование коммерческих мессенджеров для передачи закрытой информации. Чиновники отмечают: такая передача возможна только через специальные правительственные системы, и Signal не имеет разрешения на обработку непубличных данных Минобороны.

Переписка чиновников. Фото: скриншот

По словам экспертов, передача секретных данных в незащищенную сеть требует сознательных действий: текст необходимо либо вручную переписать, либо перепечатать с экрана засекреченной системы. Это означает, что инцидент не мог произойти случайно — и этим вопросом должны заняться компетентные органы.

В Вашингтоне не знают, как и кого наказывать за слив данных

Реакция в Капитолии крайне неоднозначная. В частности, демократы уже требуют публичных объяснений и расследования. Ведущий демократ в Комитете Палаты представителей по вопросам разведки Джим Хаймс заявил: "Если информация правдива, то это дерзкое нарушение законов и угроза для национальной безопасности".

Напомним, пресс-служба Трампа заявила, что президент "доверяет своей команде по нацбезопасности", а сам Трамп, комментируя ситуацию, заявил, что "ничего об этом не знает", и раскритиковал The Atlantic, назвав его "ужасным журналом".

Также стало известно, что в США обнаружили тело погибшего экс-прокурора, которая когда-то занималась расследованием военных преступлений России.