Витік секретних даних США — журналіста The Atlantic випадково додали до чату Signal посадовців Білого дому

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Дональд Трамп заявив, що не має жодної інформації про витік секретних даних США через месенджер Signal. Американський лідер поставив під сумнів достовірність статті The Atlantic.

Про це глава Білого дому заявив на брифінгу у понеділок, 24 березня.

Читайте також:

Витік секретних даних США

Трамп поставив під сумнів достовірність статті The Atlantic і заявив, що видання нібито перебуває на межі закриття.

"Я нічого про це не знаю. Я не фанат The Atlantic. Для мене це журнал, що занепадає", — сказав Трамп про статтю щодо витоку даних із секретного чату посадовців США.

Американський президент наголосив, що витік даних, якщо і відбувся, не міг бути ефективним, адже атака на Ємен була дуже успішною.

Що відомо про "злив" військових планів

Скандал розгорівся після того, як головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг випадково отримав доступ до конфіденційного чату високопосадовців адміністрації Трампа, де обговорювалася секретна військова операція проти хуситів у Ємені.

За словами Голдберга, 11 березня він отримав несподіваний запит на додавання до Signal від контакту під ім’ям Майкл Волтц, який, імовірно, є радником президента з національної безпеки. Після підтвердження запиту його автоматично додали до групового чату Houthi PC small group, у якому перебували 18 високопосадовців, зокрема віцепрезидент Джей Ді Венс, міністр оборони Піт Гегсет, державний секретар Марко Рубіо та директор національної розвідки Тулсі Габбард.

Скриншот повідомлень. Фото: Новини.LIVE

У чаті детально обговорювали заплановані авіаудари по позиціях хуситів у Ємені: були розкриті точні координати цілей, тип озброєння та час початку операції. Спочатку Голдберг сумнівався в автентичності отриманої інформації, однак незабаром американські військові справді завдали ударів по зазначених об’єктах.

Секретний чат. Фото: Новини.LIVE

Представник Ради національної безпеки Браян Г’юз підтвердив факт витоку, але заявив, що він не становив загрози для військових чи національної безпеки. За його словами, наразі триває розслідування, як стороння особа могла випадково отримати доступ до закритого чату.

Скриншоти переписки. Фото: Новини.LIVE

Раніше лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер заявив, що його партія єдина в прагненні якнайшвидше усунути політичний вплив Дональда Трампа.

Також ми повідомляли, що президент США Дональд Трамп поставив перед американськими військовими завдання розробити оборонну систему "Золотий купол".