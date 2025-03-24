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Лідер демократів оголосив про політичний наступ на Трампа

24 березня 2025 09:27
Анастасія Постоєнко - Редактор
Чак Шумер заявив що демократи тиснутимуть на Трампа
Лідер демократів в Сенаті Чак Шумер. Фото: REUTERS/Nathan Howard
Анастасія Постоєнко - Редактор

Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер заявив, що Демократична партія об’єднана у своєму намірі максимально швидко знівелювати політичний вплив Дональда Трампа. Вони прагнуть показати американцям, наскільки згубною є політика Трампа для Америки. 

Про це Чак Шумер заявив в інтерв'ю журналістам CBS News.

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За словами Шумера, нинішній президент США представляє інтереси олігархів і шкодить громадянам усіма доступними методами. Демократи, як зазначив сенатор, мають чітку стратегію протидії — вони викривають Трампа через наглядові слухання, судові процеси, законодавчі ініціативи та активну організаційну роботу по всій країні.

"Він представляє олігархів, як я вже казав. Він шкодить звичайним людям усіма можливими способами. Ми викриваємо його дії через наглядові слухання судів, де ми мали успіх через законодавство та організацію в усіх округах країни. Тому я вважаю, що, оскільки республіканці вже нервують, багато хто радить не проводити зустрічі з виборцями" — заявив Чак Шумер.

Він також додав, що до 2026 року республіканці в Конгресі почуватимуться "як щури на кораблі, що тоне". Сенатор переконаний, що результатом стане масштабне політичне ослаблення чинного президента, а також падіння підтримки серед навіть тих республіканців, які поки залишаються на його боці.

"Гадаю, до 2026 року республіканці в Конгресі почуватимуться як щури на кораблі, що тоне, бо ми так атакували Трампа і всі його жахливі вчинки, що вони це знатимуть, бачитимуть, зненавидять і діятимуть відповідно", — сказав лідер демократів у Сенаті США.

Нагадаємо, на початку місяця конгресмен США заявляв, що готує імпічмент Дональду Трампу

Також раніше республіканського конгресмена Чака Едвардса освистали за його слова про Україну.

А у Спокані виборці освистали представника Республіканської партії, бо не згодні з політикою Дональда Трампа. 

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