Республіканець заявив, що Трамп підтримує Україну — його засвистали

Конгресмен Чак Едвардс. Фото: avlwatchdog.org

Республіканський конгресмен Чак Едвардс під час виступу заявив, що президент США Дональд Трамп "дуже підтримує Україну". У відповідь на ці слова його освистали.

Відповідні кадри з'явилися в соцмережі X та вже стали вірусними.

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Реакція людей на слова республіканця

"Я вважаю, що президент дуже підтримує Україну. Я вірю, що президент визнає, що Путін є вбивчим диктатором", — сказав Едвардс.

Після цих слів республіканця від Північної Кароліни серед аудиторії виник шквал обурення.

Реакція у соцмережах

Це відео швидко поширилося у соцмережах, викликавши активне обговорення у коментарях. Деякі з користувачів вважають, що слова Едвардса не відповідають політиці Трампа щодо України, а інші — навпаки, розкритикували реакцію публіки.

"Як республіканці набираються сміливості дивитися своїм виборцям прямо в очі і безсоромно брехати? Який лідер так робить?" — написав один з коментаторів.

Скриншот коментаря

Раніше колишній радник Трампа Джон Болтон припустив, що президент США хоче закінчити війну в Україні, аби отримати Нобелівську премію миру.

Крім того, очільник Білого дому повідомив про "непогані новини" з Росії щодо завершення війни.