Республіканець заявив, що Трамп підтримує Україну — його засвистали

Республіканця засвистали після слів, що Трамп підтримує Україну
Республіканський конгресмен Чак Едвардс під час виступу заявив, що президент США Дональд Трамп "дуже підтримує Україну". У відповідь на ці слова його освистали.
Відповідні кадри з'явилися в соцмережі X та вже стали вірусними.
Реакція людей на слова республіканця
"Я вважаю, що президент дуже підтримує Україну. Я вірю, що президент визнає, що Путін є вбивчим диктатором", — сказав Едвардс.
Після цих слів республіканця від Північної Кароліни серед аудиторії виник шквал обурення.
Реакція у соцмережах
Це відео швидко поширилося у соцмережах, викликавши активне обговорення у коментарях. Деякі з користувачів вважають, що слова Едвардса не відповідають політиці Трампа щодо України, а інші — навпаки, розкритикували реакцію публіки.
"Як республіканці набираються сміливості дивитися своїм виборцям прямо в очі і безсоромно брехати? Який лідер так робить?" — написав один з коментаторів.
Раніше колишній радник Трампа Джон Болтон припустив, що президент США хоче закінчити війну в Україні, аби отримати Нобелівську премію миру.
Крім того, очільник Білого дому повідомив про "непогані новини" з Росії щодо завершення війни.
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