Трампа вдарили мікрофоном по обличчю

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Під час спілкування з представниками ЗМІ президент США Дональд Трамп отримав стрілою мікрофона по обличчю. Журналіст випадково вдарив мікрофоном лідера США.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал Donald Trump українською.

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Під час спілкування з пресою один із журналістів випадково вдарив Дональда Трампа мікрофоном. Це сталося тоді, коли президент США слухав питання іншого представника преси про Сектор Гази.

Вочевидь, Трампу це не дуже сподобалося, що він показав своїм виразом обличчя. Однак лідер США відреагував на цю ситуацію з гумором, зазначивши, що цей інцидент "стане сенсацією".

Трамп заявив, що журналістка змогла "прорватися на телебачення" та "зробити сенсацію ".

"Вона стала сенсацією сьогодні. Так? Ви Це бачили", — сказав Дональд Трамп.

Зокрема, Трамп заявив, що з Росії надходять "непогані новини". Він сказав, що українські військові наразі у вразливому положенні, але Путін нібито готовий домовлятися.

Крім того, американський президент висловився щодо готовності Путіна припинити вогонь і окреслив, коли це може статися.