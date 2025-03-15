Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Во время общения с представителями СМИ президент США Дональд Трамп получил стрелой микрофона по лицу. Журналист случайно ударил микрофоном лидера США.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Donald Trump українською.

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Трампа ударили микрофоном по лицу

Во время общения с прессой один из журналистов случайно ударил Дональда Трампа микрофоном. Это произошло тогда, когда президент США слушал вопрос другого представителя прессы о Секторе Газа.

Очевидно, Трампу это не очень понравилось, что он показал своим выражением лица. Однако лидер США отреагировал на эту ситуацию с юмором, отметив, что этот инцидент "станет сенсацией".

Трамп заявил, что журналистка смогла "прорваться на телевидение" и "сделать сенсацию".

"Она стала сенсацией сегодня. Да? Вы это видели", — сказал Дональд Трамп.

В частности, Трамп заявил, что из России поступают "неплохие новости". Он сказал, что украинские военные сейчас в уязвимом положении, но Путин якобы готов договариваться.

Кроме того, американский президент высказался относительно готовности Путина прекратить огонь и очертил, когда это может произойти.