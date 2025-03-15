Трамп заявив про можливість угоди між Росією та Україною

Трамп заявив про можливі домовленості з Росією щодо України
Президент США Дональд Трамп заявив, що з Росії надходять "непогані новини". Він заявив, що українські військові наразі у вразливому положенні, але Путін нібито готовий домовлятися.
Про це Дональд Трамп заявив під час спілкування із журналістами.
Трамп заявив, що Росія, на його думку, готова домовлятися
"З Росії надходять непогані новини. Ми чуємо хороші речі, хто зна, але чутки хороші. Вони у сильній військовій позиції з багатьма українськими бійцями", — сказав Трамп.
За його словами, він закликав російську сторону не допустити ескалації ситуації. Окремо він висловив занепокоєння ситуацією на фронті, зазначивши, що українські війська у небезпеці.
"Сподіваюсь, нічого не станеться. Я просив їх не допустити нічого і думаю, надіюсь, що все обійдеться. Але відчуваю, що Росія хоче домовитись з нами. Сподіваюсь. Ми говорили з президентом Путіним, ми спілкувалися з багатьма людьми. І Україна чекає. Мене дуже турбує ситуація на полі бою. Нам зараз є вразлива група українських військових в оточенні. Це погано, бо ми не хочемо їх смерті. Вже і так багато загиблих. Побачимо, що буде далі", — заявив Трамп.
На завершення він додав, що "щодо перемир’я і угоди з Росією йдуть непогані сигнали", однак жодних конкретних деталей щодо можливих домовленостей не озвучив.
Нагадаємо, Дональд Трамп також під час спілкування із журналістами заявив, що ЗСУ опинились в оточенні — згодом стало відомо, що він мав на увазі.
Крім того, американський президент висловився щодо готовності Путіна припинити вогонь і окреслив, коли це може статися.
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