Трамп заявив про можливість угоди між Росією та Україною

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявив, що з Росії надходять "непогані новини". Він заявив, що українські військові наразі у вразливому положенні, але Путін нібито готовий домовлятися.

Про це Дональд Трамп заявив під час спілкування із журналістами.

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"З Росії надходять непогані новини. Ми чуємо хороші речі, хто зна, але чутки хороші. Вони у сильній військовій позиції з багатьма українськими бійцями", — сказав Трамп.

За його словами, він закликав російську сторону не допустити ескалації ситуації. Окремо він висловив занепокоєння ситуацією на фронті, зазначивши, що українські війська у небезпеці.

​​​​​"Сподіваюсь, нічого не станеться. Я просив їх не допустити нічого і думаю, надіюсь, що все обійдеться. Але відчуваю, що Росія хоче домовитись з нами. Сподіваюсь. Ми говорили з президентом Путіним, ми спілкувалися з багатьма людьми. І Україна чекає. Мене дуже турбує ситуація на полі бою. Нам зараз є вразлива група українських військових в оточенні. Це погано, бо ми не хочемо їх смерті. Вже і так багато загиблих. Побачимо, що буде далі", — заявив Трамп.

На завершення він додав, що "щодо перемир’я і угоди з Росією йдуть непогані сигнали", однак жодних конкретних деталей щодо можливих домовленостей не озвучив.

Нагадаємо, Дональд Трамп також під час спілкування із журналістами заявив, що ЗСУ опинились в оточенні — згодом стало відомо, що він мав на увазі.

Крім того, американський президент висловився щодо готовності Путіна припинити вогонь і окреслив, коли це може статися.