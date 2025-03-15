Трамп заявил о возможности соглашения между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп заявил, что из России поступают "неплохие новости". Он заявил, что украинские военные сейчас в уязвимом положении, но Путин якобы готов договариваться.

Об этом Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами.

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"Из России поступают неплохие новости. Мы слышим хорошие вещи, кто знает, но слухи хорошие. Они в сильной военной позиции со многими украинскими бойцами", — сказал Трамп.

По его словам, он призвал российскую сторону не допустить эскалации ситуации. Отдельно он выразил обеспокоенность ситуацией на фронте, отметив, что украинские войска в опасности.

"Надеюсь, ничего не произойдет. Я просил их не допустить ничего и думаю, надеюсь, что все обойдется. Но чувствую, что Россия хочет договориться с нами. Надеюсь. Мы говорили с президентом Путиным, мы общались со многими людьми. И Украина ждет. Меня очень беспокоит ситуация на поле боя. Нам сейчас есть уязвимая группа украинских военных в окружении. Это плохо, потому что мы не хотим их смерти. Уже и так много погибших. Посмотрим, что будет дальше", — заявил Трамп.

В завершение он добавил, что "относительно перемирия и соглашения с Россией идут неплохие сигналы", однако никаких конкретных деталей относительно возможных договоренностей не озвучил.

Напомним, Дональд Трамп также во время общения с журналистами заявил, что ВСУ оказались в окружении — впоследствии стало известно, что он имел в виду.

Кроме того, американский президент высказался о готовности Путина прекратить огонь и очертил, когда это может произойти.