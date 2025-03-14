Трамп заявив про "оточення великої групи українських військових"

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 14 березня, заявив про нібито "оточення" великої групи українських військових. За його словами, він попросив росіян "не вбивати їх".

Про це повідомляє Telegram-канал "Donald Trump українською".

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"Бої просто неймовірні. Росія оточила велику групу українських військових, які зараз у великій небезпеці. Їм вдалося їх оточити, вони в смертельній небезпеці. Байден не мав допустити цієї війни", — сказав Трамп.

На його думку, "не варто було зачіпати сильнішого, навіть маючи гроші". Він нагадав, що США дали велику кількість коштів та техніки України та наголосив, що його країна робить найкращу військову техніку у світі.

"Але навіть з усім цим, це неймовірно. Я просив росіян не вбивати цих солдатів, будь ласка. Ми не хочемо, щоб їх вбивали. Так прикро бачити, що сталося. Такого б ніколи не сталося", — додав президент.

Ймовірно, Трамп мав на увазі ситуацію в Курській області. Однак у Генштабі ЗСУ сьогодні спростували інформацію про "оточення" ЗСУ на цьому напрямку й повідомили, що підрозділи здійснили перегрупування.

А речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив про спробу росіян прорватися через державний кордон з Сумською областю — там Сили оборони змусили ДРГ відступити.