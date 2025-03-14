Трамп заявил об "окружении большой группы украинских военных"

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп в пятницу, 14 марта, заявил о якобы "окружении" большой группы украинских военных. По его словам, он попросил россиян "не убивать их".

Об этом сообщает Telegram-канал "Donald Trump українською".

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"Бои просто невероятные. Россия окружила большую группу украинских военных, которые сейчас в большой опасности. Им удалось их окружить, они в смертельной опасности. Байден не должен был допустить этой войны", — сказал Трамп.

По его мнению, "не стоило задевать более сильного, даже имея деньги". Он напомнил, что США дали большое количество средств и техники Украине и подчеркнул, что его страна делает лучшую военную технику в мире.

"Но даже со всем этим, это невероятно. Я просил россиян не убивать этих солдат, пожалуйста. Мы не хотим, чтобы их убивали. Так обидно видеть, что произошло. Такого бы никогда не произошло", — добавил президент.

Вероятно, Трамп имел в виду ситуацию в Курской области. Однако в Генштабе ВСУ сегодня опровергли информацию об "окружении" ВСУ на этом направлении и сообщили, что подразделения осуществили перегруппировку.

А спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил о попытке россиян прорваться через государственную границу с Сумской областью — там Силы обороны заставили ДРГ отступить.