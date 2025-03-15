Республиканец заявил, что Трамп поддерживает Украину — его засвистали

Республиканца засвистали после слов "Трамп поддерживает Украину"
Республиканский конгрессмен Чак Эдвардс во время выступления заявил, что президент США Дональд Трамп "очень поддерживает Украину". В ответ на эти слова его освистали.
Соответствующие кадры появились в соцсети X и уже стали вирусными.
Реакция людей на слова республиканца
"Я считаю, что президент очень поддерживает Украину. Я верю, что президент признает, что Путин является убийственным диктатором", — сказал Эдвардс.
После этих слов республиканца от Северной Каролины среди аудитории возник шквал возмущения.
Реакция в соцсетях
Это видео быстро распространилось в соцсетях, вызвав активное обсуждение в комментариях. Некоторые из пользователей считают, что слова Эдвардса не соответствуют политике Трампа в отношении Украины, а другие — наоборот, раскритиковали реакцию публики.
"Как республиканцы набираются смелости смотреть своим избирателям прямо в глаза и бесстыдно врать? Какой лидер так делает?" — написал один из комментаторов.
Ранее бывший советник Трампа Джон Болтон предположил, что президент США хочет закончить войну в Украине, чтобы получить Нобелевскую премию мира.
Кроме того, глава Белого дома сообщил о "неплохих новостях" из России относительно завершения войны.
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