Республиканец заявил, что Трамп поддерживает Украину — его засвистали

Конгрессмен Чак Эдвардс. Фото: avlwatchdog.org

Республиканский конгрессмен Чак Эдвардс во время выступления заявил, что президент США Дональд Трамп "очень поддерживает Украину". В ответ на эти слова его освистали.

Соответствующие кадры появились в соцсети X и уже стали вирусными.

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Реакция людей на слова республиканца

"Я считаю, что президент очень поддерживает Украину. Я верю, что президент признает, что Путин является убийственным диктатором", — сказал Эдвардс.

После этих слов республиканца от Северной Каролины среди аудитории возник шквал возмущения.

Реакция в соцсетях

Это видео быстро распространилось в соцсетях, вызвав активное обсуждение в комментариях. Некоторые из пользователей считают, что слова Эдвардса не соответствуют политике Трампа в отношении Украины, а другие — наоборот, раскритиковали реакцию публики.

"Как республиканцы набираются смелости смотреть своим избирателям прямо в глаза и бесстыдно врать? Какой лидер так делает?" — написал один из комментаторов.

Скриншот комментария

Ранее бывший советник Трампа Джон Болтон предположил, что президент США хочет закончить войну в Украине, чтобы получить Нобелевскую премию мира.

Кроме того, глава Белого дома сообщил о "неплохих новостях" из России относительно завершения войны.