Болтон розповів, чому Трамп хоче завершити війну в Україні

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Craig Hudson

Колишній радник лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа розповів, чому той хоче завершити війну в Україні. Джон Болтон вважає, що мета президента — Нобелівська премія миру.

Про це ексрадник Трампа сказав в ефірі CNN.

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"Той тиск, який Трамп здійснює для припинення вогню, мотивований одним, бажанням Трампа отримати хорошу публічність та підкріпити свою справу для здобуття Нобелівської премії миру", — зазначив Болтон.

Радник лідера Штатів з нацбезпеки Майк Волтц говорив, що Трамп отримає її, коли завершить війни в Україні та Газі.

Відомо, що його неодноразово висували на Нобелівську премію миру, але безуспішно.

Нагадаємо, Axios писало, що Трамп протягом багатьох років прагне до влади, помсти своїм опонентам та здобуття Нобелівської премії.

Також 4 березня стало відомо, що член Палати представників США Даррелл Ісса оголосив про намір висунути Трампа на Нобелівську премію миру.