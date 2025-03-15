Болтон рассказал, почему Трамп хочет завершить войну в Украине

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Craig Hudson

Бывший советник лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа рассказал, почему тот хочет завершить войну в Украине. Джон Болтон считает, что цель президента — Нобелевская премия мира.

Об этом экс-советник Трампа сказал в эфире CNN.

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"То давление, которое Трамп осуществляет для прекращения огня, мотивирован одним, желанием Трампа получить хорошую публичность и подкрепить свое дело для получения Нобелевской премии мира", — отметил Болтон.

Советник лидера Штатов по нацбезопасности Майк Уолтц говорил, что Трамп получит ее, когда завершит войны в Украине и Газе.

Известно, что его неоднократно выдвигали на Нобелевскую премию мира, но безуспешно.

Напомним, Axios писало, что Трамп в течение многих лет стремится к власти, мести своим оппонентам и получения Нобелевской премии.

Также 4 марта стало известно, что член Палаты представителей США Даррелл Исса объявил о намерении выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира.