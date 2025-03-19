У Спокані виборці обурені політикою Трампа щодо Канади та Гренландії

Президент США Дональд Трамп. Фото: Win McNamee/Pool via REUTERS/

У Спокані, штат Вашингтон, виборці висловили різке невдоволення під час зустрічі з представником Республіканської партії Майклом Баумгартнером. Його виступ супроводжувався глузуванням і вигуками з боку присутніх, які критикували політику президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє CNN.

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Баумгартнер намагався заспокоїти аудиторію та запитав, хто з присутніх голосував за Трампа. На це піднялося всього близько десяти рук, що викликало ще більший шквал обурення у залі.

Один із присутніх виборців висловив своє занепокоєння щодо дій чинного президента:

"Я ніколи раніше не займався політикою, але це стає справді страшно. Гаразд. Отже, що мене лякає, це те, як цей божевільний президент говорить про Канаду, як про 51-й штат. Захопити Панаму силою і купити Гренландію. Як ця людина може вважатися здоровою? Чому його не усувають від влади?"

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що у нього добрі відносини з Володимиром Путіним. Також американський президент прокоментував телефонну розмову з ним.

Тим часом у Канаді відреагували на заяви Дональда Трампа щодо приєднання країни до складу США.