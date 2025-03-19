В Спокане избиратели возмущены политикой Трампа в отношении Канады и Гренландии

В США избиратели освистали республиканца из-за политики Трампа
В Спокане, штат Вашингтон, избиратели выразили резкое недовольство во время встречи с представителем Республиканской партии Майклом Баумгартнером. Его выступление сопровождалось насмешками и выкриками со стороны присутствующих, которые критиковали политику президента Дональда Трампа.
Об этом сообщает CNN.
Республиканца жестко освистали присутствующие
Баумгартнер пытался успокоить аудиторию и спросил, кто из присутствующих голосовал за Трампа. На это поднялось всего около десяти рук, что вызвало еще больший шквал возмущения в зале.
Один из присутствующих избирателей выразил свое беспокойство относительно действий действующего президента:
"Я никогда раньше не занимался политикой, но это становится действительно страшно. Ладно. Итак, что меня пугает, это то, как этот сумасшедший президент говорит о Канаде, как о 51-м штате. Захватить Панаму силой и купить Гренландию. Как этот человек может считаться здоровым? Почему его не отстраняют от власти?"
Напомним, Дональд Трамп заявил, что у него хорошие отношения с Владимиром Путиным. Также американский президент прокомментировал телефонный разговор с ним.
Тем временем в Канаде отреагировали на заявления Дональда Трампа о присоединении страны в состав США.
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