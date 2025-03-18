Новий прем'єр Канади відреагував на зазіхання з боку США

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Фото: скриншот з відео

Новий прем'єр-міністр Канади Марк Карні прокоментував висловлення президента США Дональда Трамп щодо "51-го штату". Він зазначив, що його країна сильна та здатна сама себе захистити.

Про це Карні сказав під час пресконференції.

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Журналіст зазначив, що ніхто не виступив рішуче проти заяв про "51-й штат" США та запитав у Карні, чи не бояться союзники Канади розгнівати Трампа.

"Я б серйозно поставився до слів прем'єра Британії. Не варто реагувати на кожен коментар про іншу країну. Ми можемо постояти за себе. Канада сильна. Ми здатні захистити себе самі, ми засудили ці коментарі, вони неповажні", — сказав прем'єр Канади.

На його думку, ці коментарі треба припинити до обговорення партнерства зі США. Він наголосив, що Канаді не потрібна допомога інших країн, бо вона сильна.

На запитання щодо того, чи була б така підтримка інших країн корисною Карні відповів, що існують "інші справи".

"З лідерами ми обговорюємо наші відносини, а не дії інших", — додав він.

Нагадаємо, 14 березня Карні склав присягу та офіційно став новим прем'єр-міністром Канади.

Вже в перші дні свого головування урядом країни Карні визначив подальші кроки щодо США та економіки Канади.