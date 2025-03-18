Новый премьер Канады отреагировал на посягательства со стороны США

Премьер-министр Канады Марк Карни. Фото: скриншот из видео

Новый премьер-министр Канады Марк Карни прокомментировал высказывания президента США Дональда Трамп относительно "51-го штата". Он отметил, что его страна сильна и способна сама себя защитить.

Об этом Карни сказал во время пресс-конференции.

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Журналист отметил, что никто не выступил решительно против заявлений о "51-м штате" США и спросил у Карни, не боятся ли союзники Канады разгневать Трампа.

"Я бы серьезно отнесся к словам премьера Британии. Не стоит реагировать на каждый комментарий о другой стране. Мы можем постоять за себя. Канада сильна. Мы способны защитить себя сами, мы осудили эти комментарии, они неуважительны", — сказал премьер Канады.

По его мнению, эти комментарии надо прекратить до обсуждения партнерства с США. Он подчеркнул, что Канаде не нужна помощь других стран, потому что она сильна.

На вопрос о том, была бы такая поддержка других стран полезной Карни ответил, что существуют "другие дела".

"С лидерами мы обсуждаем наши отношения, а не действия других", — добавил он.

Напомним, 14 марта Карни принял присягу и официально стал новым премьер-министром Канады.

Уже в первые дни своего председательства правительством страны Карни определил дальнейшие шаги в отношении США и экономики Канады.