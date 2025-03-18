Новый премьер Канады отреагировал на посягательства со стороны США

В Канаде отреагировали на новое заявление Трампа о "51-м штате"
Новый премьер-министр Канады Марк Карни прокомментировал высказывания президента США Дональда Трамп относительно "51-го штата". Он отметил, что его страна сильна и способна сама себя защитить.
Об этом Карни сказал во время пресс-конференции.
Посягательство США на Канаду
Журналист отметил, что никто не выступил решительно против заявлений о "51-м штате" США и спросил у Карни, не боятся ли союзники Канады разгневать Трампа.
"Я бы серьезно отнесся к словам премьера Британии. Не стоит реагировать на каждый комментарий о другой стране. Мы можем постоять за себя. Канада сильна. Мы способны защитить себя сами, мы осудили эти комментарии, они неуважительны", — сказал премьер Канады.
По его мнению, эти комментарии надо прекратить до обсуждения партнерства с США. Он подчеркнул, что Канаде не нужна помощь других стран, потому что она сильна.
На вопрос о том, была бы такая поддержка других стран полезной Карни ответил, что существуют "другие дела".
"С лидерами мы обсуждаем наши отношения, а не действия других", — добавил он.
Напомним, 14 марта Карни принял присягу и официально стал новым премьер-министром Канады.
Уже в первые дни своего председательства правительством страны Карни определил дальнейшие шаги в отношении США и экономики Канады.
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