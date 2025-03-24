Чак Шумер заявил что демократы будут давить на Трампа

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер заявил, что Демократическая партия объединена в своем намерении максимально быстро нивелировать политическое влияние Дональда Трампа. Они стремятся показать американцам, насколько губительной является политика Трампа для Америки.

Об этом Чак Шумер заявил в интервью журналистам CBS News.

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По словам Шумера, нынешний президент США представляет интересы олигархов и вредит гражданам всеми доступными методами. Демократы, как отметил сенатор, имеют четкую стратегию противодействия — они разоблачают Трампа через надзорные слушания, судебные процессы, законодательные инициативы и активную организационную работу по всей стране.

"Он представляет олигархов, как я уже говорил. Он вредит обычным людям всеми возможными способами. Мы разоблачаем его действия через надзорные слушания судов, где мы имели успех через законодательство и организацию во всех округах страны. Поэтому я считаю, что, поскольку республиканцы уже нервничают, многие советуют не проводить встречи с избирателями", — заявил Чак Шумер.

Он также добавил, что к 2026 году республиканцы в Конгрессе будут чувствовать себя "как крысы на тонущем корабле". Сенатор убежден, что результатом станет масштабное политическое ослабление действующего президента, а также падение поддержки среди даже тех республиканцев, которые пока остаются на его стороне.

"Думаю, к 2026 году республиканцы в Конгрессе будут чувствовать себя как крысы на тонущем корабле, потому что мы так атаковали Трампа и все его ужасные поступки, что они это будут знать, видеть, ненавидеть и действовать соответственно", — сказал лидер демократов в Сенате США.

Напомним, в начале месяца конгрессмен США заявлял, что готовит импичмент Дональду Трампу.

Также ранее республиканского конгрессмена Чака Эдвардса освистали за его слова об Украине.

А в Спокане избиратели освистали представителя Республиканской партии, потому что не согласны с политикой Дональда Трампа.