Утечка секретных данных США - журналиста The Atlantic случайно добавили в чат Signal чиновников Белого дома

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Дональд Трамп заявил, что не имеет никакой информации об утечке секретных данных США через мессенджер Signal. Американский лидер поставил под сомнение достоверность статьи The Atlantic.

Об этом глава Белого дома заявил на брифинге в понедельник, 24 марта.

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Утечка секретных данных США

Трамп поставил под сомнение достоверность статьи The Atlantic и заявил, что издание якобы находится на грани закрытия.

"Я ничего об этом не знаю. Я не фанат The Atlantic. Для меня это журнал, который приходит в упадок", — сказал Трамп о статье об утечке данных из секретного чата чиновников США.

Американский президент подчеркнул, что утечка данных, если и произошла, не могла быть эффективной, ведь атака на Йемен была очень успешной.

Что известно о "сливе" военных планов

Скандал разгорелся после того, как главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг случайно получил доступ к конфиденциальному чату высокопоставленных чиновников администрации Трампа, где обсуждалась секретная военная операция против хуситов в Йемене.

По словам Голдберга, 11 марта он получил неожиданный запрос на добавление в Signal от контакта под именем Майкл Уолтц, который, предположительно, является советником президента по национальной безопасности. После подтверждения запроса его автоматически добавили в групповой чат Houthi PC small group, в котором находились 18 высокопоставленных чиновников, в том числе вице-президент Джей Ди Вэнс, министр обороны Пит Хегсет, государственный секретарь Марко Рубио и директор национальной разведки Тулси Хаббард.

Скриншот сообщений. Фото: Новини.LIVE

В чате подробно обсуждали запланированные авиаудары по позициям хуситов в Йемене: были раскрыты точные координаты целей, тип вооружения и время начала операции. Сначала Голдберг сомневался в подлинности полученной информации, однако вскоре американские военные действительно нанесли удары по указанным объектам.

Секретный чат. Фото: Новини.LIVE

Представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз подтвердил факт утечки, но заявил, что он не представлял угрозы для военных или национальной безопасности. По его словам, сейчас идет расследование, как постороннее лицо могло случайно получить доступ к закрытому чату.

Скриншоты переписки. Фото: Новини.LIVE

Ранее лидер демократов в Сенате США Чак Шумер заявил, что его партия едина в стремлении как можно быстрее устранить политическое влияние Дональда Трампа.

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