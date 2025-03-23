Президент США дав розпорядження створити систему Золотий купол, але експерти сумніваються в успіху ідеї

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп поставив перед американськими військовими завдання розробити оборонну систему "Золотий купол". Ця система за ідеєю зможе захистити США від ракетних ударів великої дальності, і Білий дім повідомив, що не буде шкодувати коштів для виконання цього плану.

Про чергову утопічну ідею Трампа повідомляє CNN, яка опитала власні джерела у Пентагоні та інших військових експертів.

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Що таке "Золотий купол"

За інформацією телекомпанії, "Золотий купол" — це спроба адміністрації Трампа зробити ребрендінг туманних планів щодо розробки системи протиракетної оборони, схожої на ізраїльську "Залізний купол".

Проте на цей час окрім назви та загальної концепції у військових нічого немає. Почати фінансування "Золотого купола" планується не раніше наступного року.

"Зараз "Золотий купол" — це справді ідея", — сказало джерело, знайоме з внутрішніми дискусіями щодо проєкту, додавши, що в розробці може бути технологія, яка поки що є суто концептуальною.

Військові експерти нагадують, що ізраїльскій "Залізний купол" захищає країну, яку за розміром можна порівняти за штатом Нью-Джерсі. Але, судячи з всього, Трамп хоче створити систему протиракетної оборони космічного базування, здатну захистити всі Сполучені Штати.

Контрадмірал у відставці Марк Монтгомері вважає, що створення системи протиракетної оборони може бути можливим через 7-10 років, але навіть тоді вона матиме серйозні обмеження і потенційно буде здатна захистити лише критичні федеральні будівлі та великі міста.

Чому "Золотий купол" не спрацює

Військові компанії вже потирають руки передбачаючи великі державні замовлення. Наприклад, відома компанія Lockheed Martin випустила рекламний ролик, в якому місто охороняє система "Золотий купол". Демонструється спокійне життя нічного міста, поки система відбиває атаки ворога, а містяни навіть цього не помічають.

Експерти, опитані CNN, називають це утопією і порівнюють план Трампа з ідеєю Рейгана, який хотів побудувати космічний захист від ядерних ракет. Програма була відома, як "Зоряні війни" і обійшлась Штатам у мільярди доларів і у підсумку була скасована.

Поточна оборона Америки від балістичних ракет розроблена для запобігання невеликій кількості ракет із країни-ізгоя, такої як Північна Корея чи Іран. Система базується на наземній системі оборони на проміжному курсі (GMD), яка, за даними Асоціації контролю над озброєннями, провалила майже половину випробувань, що робить її нездатною зупинити велику атаку з боку Росії чи Китаю.

"За нашими оцінками, для спроби протистояти стрімкому залпу десяти міжконтинентальних балістичних ракет, таких як північнокорейська Hwasong-18, знадобиться група з приблизно 16 000 перехоплювачів", — йдеться в дослідженні APS.

Яка краща стратегія захисту

За словами джерела, знайомого з проєктом, представники військових відомств США зараз оцінюють, як "Золотий купол" може порушити поточну стабільність ядерного стримування.

Сьогодні основним фактором стримування проти іншої країни, яка завдає превентивної ядерної атаки, є здатність США пережити другий удар та гарантовану здатність відповісти навіть після первинної ядерної атаки.

""Золотий купол" стратегічно не має сенсу. Технічно не має сенсу. Економічно не має сенсу", — заявив Джон Тірні, колишній конгресмен від Демократичної партії, який роками проводив слухання щодо захисту від балістичних ракет.

Раніше ми повідомляли, що Трамп не висував Путіну конкретні терміни щодо завершення війни в Україні. Разом з тим, такий "дедлайн" все ж може бути в майбутньому.

Нагадаємо, раніше спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявляв, що російський президент Путін молився за американського лідера, коли в нього стріляли. Крім того, російський диктатор передав подарунок президентові США.