Трамп хоче дати Путіну термін для закінчення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Наразі Володимиру Путіну не висувались конкретні терміни щодо завершення війни в Україні. Разом з тим, такий "дедлайн" все ж може бути в майбутньому.

Про це заявив президент США Дональд Трамп в суботу, 22 березня.

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Терміни завершення війни в Україні

"Думаю, що це (Встановлення крайнього терміну припинення вогню. — Ред.) буде", — сказав Трамп.

Він зазначив, що Путін не відхиляв його пропозицію щодо 30-денного припинення вогню. Також Трамп додав, що щодо РФ діє "дуже багато санкцій, мабуть, у них більше санкцій, ніж у будь-кого".

Нагадаємо, раніше спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявляв, що російський президент Путін молився за американського лідера, коли в нього стріляли. Крім того, російський диктатор передав подарунок президентові США.

Разом з тим, в Інституті вивчення війни зазначали, що Москва почала активніше проводити інформаційні атаки. Росія сподівається, що зможе посварити Київ та Вашингтон, аби продовжити війну.