Під час замаху на Трампа Путін молився за нього — Віткофф

Спецпосланець Президента США Дональда Трампа Стів Віткофф. Фото: скриншот

Російський диктатор Володимир Путін замовив портрет Дональда Трампа та передав його політику. Він розповів, що молився за американського лідера, коли в того стріляли. Подарунок Путіна "дуже зворушив" Трампа.

Про це заявив спецпосланець Президента США Дональда Трампа Стів Віткофф в інтерв'ю Такеру Карлсону у суботу, 22 березня.

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Спецпредставник Трампа розповів, що момент, коли Путін попросив його передати Трампу портрет, був "дуже люб'язним". Крім того, російський диктатор сказав Віткоффу, що "дуже хвилювався", коли у Трампа стріляли.

"Він (Путін. — Ред.) пішов до своєї церкви, зустрівся зі священником та молився за президента Трампа. Не тому, що він міг стати лідером США, а тому, що він був його другом", — розповів Віткофф.

Він додав, що не вважає Путіна поганою людиною. Мовляв, до війни призвели декілька складових, а не лише одна людина.

"Я не вважаю Путіна поганим хлопцем. Це складна ситуація — та війна і всі складники, які до цього призвели. Це ніколи не одна особа, тож ми розберемося", — сказав Віткофф.

Нагадаємо, раніше спецпредставник США заявляв, що найбільшою проблемою у врегулюванні війни в Україні є кілька регіонів. Йдеться про те, чи поступиться ними Україна та чи визнає їх світ російською територією.

Також Стів Віткофф зробив заяву щодо членства України в НАТО. Він сказав, українська сторона визнала, що не зможе стати частиною Альянсу.