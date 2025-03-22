Віткофф заявив, що Зеленський і Єрмак визнали, що Україна не буде в НАТО

Стів Віткофф. Фото: скриншот з відео

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив, що Україна зараз не може стати членом НАТО через позицію Росії та США, і українська сторона це визнала. Водночас, питання можливих гарантій за 5-ю статтею блоку щодо оборони залишається відкритим.

Про це він сказав в інтерв'ю скандальному журналісту Такеру Карлсону.

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"Щодо НАТО, я думаю, що Зеленський та його права рука Єрмак, я думаю, що вони в основному поступилися, що вони не стануть членом НАТО", — заявив Віткофф.

Водночас спецпосланець зазначив, що ведуться дискусії щодо можливості надання Україні захисту, подібного до 5-ї статті, з боку США чи європейських країн без формального членства в альянсі. За його словами, це питання залишається відкритим для подальшого обговорення.

"Чи могла б Україна мати це в деякій мірі від Сполучених Штатів або европейських націй без членства в НАТО? Я думаю, це відкрите (питання. — Ред.) для обговорення, але я думаю, що визнано, якщо... буде мирна угода, Україна не може бути членом НАТО. Я думаю, це в значній мірі визнано", — резюмував він.

Нагадаємо, тиждень тому генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що питання вступу України в Альянс більше не розглядається.

Також ми повідомляли, в інтерв'ю Карлсону Віткофф заявив, що Україна погодилася на проведення виборів. На його думку, вони відбудуться.