Марк Рютте заявив що Україна не стане членом НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: REUTERS/Valdrin Xhemaj

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що питання вступу України до Північноатлантичного альянсу більше не розглядається. Він додав, що така ініціатива надійшла від президента США.

Про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg TV.

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Марк Рютте заявив, що питання вступу України до НАТО більше не розглядатимуть. В інтерв'ю журналіст уточнив у Марка Рютте, чи справді американський президент Дональд Трамп "зняв зі столу" переговори щодо питання про вступ України до НАТО. Марк Рютте натомість відповів на це запитання "Так".

Крім того, генсек НАТО заявив, що має оптимістичні настрої щодо потенційного припинення бойових дій в Україні у 2025 році.

Нагадаємо, наприкінці лютого Дональд Трамп заявив, що Україні варто забути про членство в НАТО.

Крім того, Трамп пригрозив країнам НАТО та назвав умови за яких США перестануть підтримувати їх.