Трамп назвав умови, за якими США будуть продовжувати захищати членів НАТО

Президент США Дональд Трамп. Фото: AP

Президент США Дональд Трамп вважає, що країни-учасниці НАТО сплачують недостатньо внесків. Як тільки Трамп пригрозив залишити їх без захисту, то гроші відразу знайшлись, але цього замало.

Про заяву Трампа повідомляє Telegram-канал Donald Trump українською.

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Американський президент заявив, що без нього "НАТО не існувало б і це підтвердив колишній глава Альянсу Столтенберг". США вимагають збільшити внески країн до НАТО.

"Я говорив ще 7 років тому: не платите — не захищаємо. І вони відразу знайшли сотні мільярдів. Гроші потекли рікою", — сказав Трамп.

Проте зараз цього все одно не вистачає, зазначив американський президент. Він наголосив, що країни НАТО повинні робити ще більші грошових внесків.

Нагадаємо, президент США неодноразово критикував НАТО за те, що деякі країни не досягають встановленого рівня оборонних витрат у 2% ВВП. Нещодавно Трамп навіть запропонував підняти цей поріг до 5%, хоча самі США поки не витрачають стільки на оборону.