Трамп назвал условия, при которых США будут продолжать защищать членов НАТО

Президент США Дональд Трамп. Фото: AP

Президент США Дональд Трамп считает, что страны-участницы НАТО платят недостаточно взносов. Как только Трамп пригрозил оставить их без защиты, то деньги сразу нашлись, но этого мало.

О заявлении Трампа сообщает Telegram-канал Donald Trump украинською.

Читайте также:

Как теперь США будут действовать в составе НАТО

Американский президент заявил, что без него "НАТО не существовало бы и это подтвердил бывший глава Альянса Столтенберг". США требуют увеличить взносы стран в НАТО.

"Я говорил еще 7 лет назад: не платите - не защищаем. И они сразу нашли сотни миллиардов. Деньги потекли рекой", — сказал Трамп.

Однако сейчас этого все равно не хватает, отметил американский президент. Он подчеркнул, что страны НАТО должны делать еще больше денежных взносов.

Напомним, президент США неоднократно критиковал НАТО за то, что некоторые страны не достигают установленного уровня оборонных расходов в 2% ВВП. Недавно Трамп даже предложил поднять этот порог до 5%, хотя сами США пока не тратят столько на оборону.