Припинення війни в Україні — Віткофф назвав найбільшу проблему

Спецпосланець Президента США Дональда Трампа Стів Віткофф. Фото: Reuters

Наразі найбільша проблема в урегулюванні війни в Україні — кілька регіонів. Наразі РФ фактично контролює ці території, але полягає питання в тому, від чого може відмовитись Україна у правовому полі та чи визнає світ ці землі російськими.

Про це заявив спецпосланець Президента США Дональда Трампа Стів Віткофф в інтерв'ю Такеру Карлсону у суботу, 22 березня.

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"Я думаю, що найбільша проблема в цьому конфлікті — Крим і ще це чотири регіони: Донбас, Луганськ та ще два. Вони російськомовні. Були референдуми, на яких переважна більшість людей висловила бажання бути під російським керівництвом", — зазначив Віткофф.

Він наголосив на тому, що це є ключовим питанням конфлікту. Віткофф додав, що наразі "ведеться дуже позитивна розмова". За його словами, це завжди було проблемою, хоча про це, начебто, ніхто не хоче говорити.

"Це слон у кімнаті. Слон у кімнаті — це конституційні питання всередині України щодо того, на що вони можуть поступитися, коли йдеться про відмову від територій. Росіяни де-факто контролюють ці території. Питання в тому, чи визнає світ, що це російські території? Чи зможе Зеленський вижити політично, якщо визнає це? Це і є центральним питанням конфлікту", — сказав спецпосланець Трампа.

Нагадаємо, також Стів Віткофф заявив, що наразі Україна зараз не може стати членом НАТО через позицію Росії та США. За його словами, українська сторона це визнала.

Крім того, спецпосланець Трампа зазначив, що Україна погодилась на проведення виборів. Він вважає, що для Києва зараз найкращий час, щоб укласти мирну угоду.