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Удар по Запоріжжю — кількість поранених зросла

21 березня 2025 23:52
Анастасія Писаненко - редактор
Удар по Запоріжжю — кількість поранених зросла
Рятувальники у Запоріжжі після обстрілу. Фото: Іван Федоров
Анастасія Писаненко - редактор

Ввечері у п'ятницю, 21 березня, російські військові завдали удару по Запоріжжю. Через атаку вісім людей отримали поранення, а двоє — загинули.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

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Пост Івана Федорова. Фото: скріншот

Що відомо про наслідки обстрілу Запоріжжя

"До шести зросла кількість поранених через ворожий удар по Запоріжжю", — написав Федоров.

За його словами, двоє людей у вкрай важкому стані.

Пізніше Федоров додав, що кількість поранених збільшилась до восьми людей.

Удар по Запоріжжю — кількість поранених зросла - фото 2
Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: Іван Федоров
Удар по Запоріжжю — кількість поранених зросла - фото 3
Рятівники у Запоріжжі. Фото: Іван Федоров
Удар по Запоріжжю — кількість поранених зросла - фото 4
Рятівники після обстрілу Запоріжжя. Фото: Іван Федоров

За словами голови ОВА, понад 10 ворожих ударів завдали росіяни по Запоріжжю.

"Внаслідок атаки відбулись займання житлових будинків, приватних авто, обʼєктів соціальної інфраструктури. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено сусідні будинки", — додав він.

Крім того, голова ОВА Іван Федоров писав, що у Запоріжжі внаслідок російської атаки загинуло двоє людей.

Нагадаємо, близько 21:05 у Запорізькій області пролунали потужні вибухи. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу БпЛА.

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