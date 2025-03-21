Удар по Запоріжжю — кількість поранених зросла

Рятувальники у Запоріжжі після обстрілу. Фото: Іван Федоров

Ввечері у п'ятницю, 21 березня, російські військові завдали удару по Запоріжжю. Через атаку вісім людей отримали поранення, а двоє — загинули.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

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Що відомо про наслідки обстрілу Запоріжжя

"До шести зросла кількість поранених через ворожий удар по Запоріжжю", — написав Федоров.

За його словами, двоє людей у вкрай важкому стані.

Пізніше Федоров додав, що кількість поранених збільшилась до восьми людей.

Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: Іван Федоров

Рятівники у Запоріжжі. Фото: Іван Федоров

Рятівники після обстрілу Запоріжжя. Фото: Іван Федоров

За словами голови ОВА, понад 10 ворожих ударів завдали росіяни по Запоріжжю.

"Внаслідок атаки відбулись займання житлових будинків, приватних авто, обʼєктів соціальної інфраструктури. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено сусідні будинки", — додав він.

Крім того, голова ОВА Іван Федоров писав, що у Запоріжжі внаслідок російської атаки загинуло двоє людей.

Нагадаємо, близько 21:05 у Запорізькій області пролунали потужні вибухи. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу БпЛА.