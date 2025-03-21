Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Кількість загиблих внаслідок удару по Запоріжжю збільшилась arrow

Кількість загиблих внаслідок удару по Запоріжжю збільшилась

21 березня 2025 23:17
Анастасія Писаненко - редактор
Обстріл Запоріжжя 21 березня - кількість загиблих збільшилась
Рятувальники після обстрілу Запоріжжя. Фото: МВС
Анастасія Писаненко - редактор

У Запоріжжі внаслідок російської атаки загинуло двоє людей, ще чотири особи отримали поранення. Під час обстрілу виникли пожежі в ресторані, дачному будинку, дитячому садочку, а також на 7-му поверсі девʼятиповерхового житлового будинку.

Про це повідомили у пресслужбі МВС.

Читайте також:
Кількість загиблих внаслідок удару по Запоріжжю збільшилась - фото 1
Пост МВС. Фото: скріншот

Які наслідки удару РФ по Запоріжжю

"Надзвичайники ліквідували пожежі ресторану, дачного будинку, дитячого садочку, а також квартири на 7 поверсі девʼятиповерхівки", — говориться у повідомленні.

Кількість загиблих внаслідок удару по Запоріжжю збільшилась - фото 2
Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: МВС

Крім того, у МВС додали, що внаслідок обстрілу зруйновано 1 та пошкоджено 2 приватних житлових будинки, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені сусідні будівлі.

Наразі аварійно-рятувальні роботи тривають. На місці ліквідації наслідків ворожого обстрілу працюють усі екстрені служби міста.

Кількість загиблих внаслідок удару по Запоріжжю збільшилась - фото 3
Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: МВС

Нагадаємо, близько 21:05 у Запорізькій області пролунали потужні вибухи. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу БпЛА.

Згодом стало відомо, що ворог пошкодив приватні будинки та багатоповерхівки

вибух Запоріжжя обстріли війна в Україні загиблі
Реклама
Реклама
Реклама