Обстріл Запоріжжя 21 березня - кількість загиблих збільшилась

Кількість загиблих внаслідок удару по Запоріжжю збільшилась
У Запоріжжі внаслідок російської атаки загинуло двоє людей, ще чотири особи отримали поранення. Під час обстрілу виникли пожежі в ресторані, дачному будинку, дитячому садочку, а також на 7-му поверсі девʼятиповерхового житлового будинку.
Про це повідомили у пресслужбі МВС.
Які наслідки удару РФ по Запоріжжю
"Надзвичайники ліквідували пожежі ресторану, дачного будинку, дитячого садочку, а також квартири на 7 поверсі девʼятиповерхівки", — говориться у повідомленні.
Крім того, у МВС додали, що внаслідок обстрілу зруйновано 1 та пошкоджено 2 приватних житлових будинки, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені сусідні будівлі.
Наразі аварійно-рятувальні роботи тривають. На місці ліквідації наслідків ворожого обстрілу працюють усі екстрені служби міста.
Нагадаємо, близько 21:05 у Запорізькій області пролунали потужні вибухи. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу БпЛА.
Згодом стало відомо, що ворог пошкодив приватні будинки та багатоповерхівки.
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